  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye'yi kurtaran telefon görüşmesi
Gündem

Türkiye'yi kurtaran telefon görüşmesi

15 Temmuz alçak darbe girişiminin 6. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hande Fırat ile yaptığı tarihi telefon görüşmesi tekrar gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 12:12:00 -

Bugün 15 Temmuz alçak darbe girişiminin 6. yıl dönümü. O gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlar meydanlara dökülmüş, darbeci hainleri engellemişti.

15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Fırat'ın canlı yayınına telefonla bağlanmış vatandaşlara sokaklara ve meydanlara çıkma çağrısında bulunmuştu. Erdoğan'ın çağrısının ardından milyonlar meydanlara dökülerek hain darbe girişimi bastırdı. 15 Temmuz'un yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hande Fırat ile yaptığı tarihi telefon görüşmesi tekrar gündeme geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yozgatli

‘Türkiye’yi kurtaran Telefon görüşmesi’ değil, RTE Planı tam hız devam ediyor.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23