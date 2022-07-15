Türkiye'yi kurtaran telefon görüşmesi
15 Temmuz alçak darbe girişiminin 6. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hande Fırat ile yaptığı tarihi telefon görüşmesi tekrar gündeme geldi.
Bugün 15 Temmuz alçak darbe girişiminin 6. yıl dönümü. O gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlar meydanlara dökülmüş, darbeci hainleri engellemişti.
15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Fırat'ın canlı yayınına telefonla bağlanmış vatandaşlara sokaklara ve meydanlara çıkma çağrısında bulunmuştu. Erdoğan'ın çağrısının ardından milyonlar meydanlara dökülerek hain darbe girişimi bastırdı. 15 Temmuz'un yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hande Fırat ile yaptığı tarihi telefon görüşmesi tekrar gündeme geldi.