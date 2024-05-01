'Türkiye'yi kıskanmayın (!) Almanya'dan aktaracağım hatıralar!'

1 Mayıs şarlatanlarına, uzun yıllar Almanya’da yaşayan bir gurbetçi olarak söylüyorum: Almanya’da numayiş yapacakları zaman devlet onlara yer gösteriyor, orada yapıyorlar. Anayasa Mahkemesine gidip, “Başka yer istiyoruz da istiyoruz” diye müracaat etmiyorlar, kimse de onlara farklı bir alan vermiyor.. Biz de neden “Taksim de Taksim” deniliyor?

Almanya’da sarhoş araba kullananlar trafikten men ediliyor, ehliyetine de en az altı ay el konuluyor ve aptallar kursuna gönderiyorlar.

Demek ki sen sarhoşken araba kullandın, bunu bilmen lazımdı tekrar imtihana giriyor. Bizim Almanya’da bir arkadaş altı ay araba kullanamadı, kursa gitti tekrar eğitim aldı. Ekstra 30.000 marka -o zaman- mal oldu.

Almanya’da eskiden sarhoşken araba kullananlara, sarhoş diye indirim yapılıyordu, şimdi o da kaldırıldı. “İçmeseydin efendim” diyorlar; normal insan gibi ceza uyguluyorlar.

Almanya’da hapse giren birisi dışardan ancak bir sigara parası alabilir, yatmış olduğu yerin, yediği yemeğin parasını hapishanede çalışmak suretiyle öder.

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Bir arkadaşım bahçesinde ateş yaktı, 10 dakika sürmedi polis geldi; sen dedi bahçede böyle ateş yakamazsın, dumanla ortalığı kirletiyorsun deyip, cezayı bastı.

Bir arkadaşım bahçede keçi besliyordu, keçiler asfalta kaçtı, polise denk geldi.. Sahip ol keçilerine dedi cezayı bastı.

Özgürlük ülkesi Almanya ha! Gelin bir de bize sorun o özgürlüğü..

Bir Alman arkadaşım bahçesinde temizlik yapıyordu, polis geldi bugün ibadet günü kiliseye niye gitmedin dedi. O da dedi ki “ben burada kendi bahçemde temizlik yapıyorum”. Neyse ki paçayı kurtardı.

Almanya’da pazar günü çalışmak yasak, müsaade alman lazım.

Diyeceksiniz ki, polis bu kadar çabuk niye geliyor!? Vatandaş ihbar ediyor, polise yardımcı oluyorlar. Veya şöyle de diyebilirsiniz, herkes jurnalci, bir şey gördüler mi, hemen “Alo polis”..

Şunu da hatırlatayım, emekli maaşını Türkiye ile kıyaslayanlar, emekli yaşını da kıyaslasınlar..

Almanya’da kadın ve erkek 67 yaşında emekli oluyor bilgilerinize.

Ben 2002’de 65 yaşında emekli oldum, benden sonra gelenler 67 oluyor.

Bilmem anlatabildim mi?