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Türkiye'yi kana bulayacaktı! Kayseri'de yakalandı

Türkiye'deki kanlı eylemlerde kullanılacak silahları ülkeye sokma görevini üstlenen DEAŞ'lı terörist, Kayseri'de düzenlenen başarılı bir operasyonla yakalandı.

28 Eylül 2018 Cuma 12:50
Türkiye'yi kana bulayacaktı! Kayseri'de yakalandı

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı başarılı operasyonla DEAŞ'lı teröristi enseledi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, DEAŞ terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket eden ve Türkiye'ye yönelik eylemlerde kullanılabilecek silah ve mühimmatları Suriye'den Türkiye'ye aktarma arayışında olan Suriye uyruklu Ebu Abdo kod adlı Ahmet El Adnani'nin Kayseri'de olduğunu belirledi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Operasyon düzenleyen ekipler, Ahmet El Adnani'yi kıskıvrak yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 12:50
  1. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü
  2. Kayseri
  3. DEAŞ
  4. Ahmet El Adnani

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