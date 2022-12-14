Türkiye'yi işgale geldi... Rifkin'in yeni kukla sekreteri Kılıçdaroğlu

Mısırlı Gazeteci Sabır Meşhur, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ithal danışmanı Jeremy Rifkin hakkında çok konuşulacak değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun "yerli ve milli" diyerek millete pazarlamaya çalıştığı Jeremy Rifkin'in Türkiye'yi işgale geldiğini söyleyen Sabır Meşhur, Rifkin'in Kılıçdaroğlu'nu "kukla" olarak kullandığını dile getirdi.

"Jeremy Rifkin, Angela Merkel'in müsteşarıydı. Angela Merkel sadece imza memuruydu. Almanya'nın gerçek hakimi Jeremy'di. Kararlar ondan çıkıyordu" diyen Sabır Meşhur, Rifkin'in geçmişi hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Avrupalı yöneticileri "Jeremy Rifkin'i sekreterleri" olarak nitelendiren Mısırlı gazeteci şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği Parlamentosundan çıkıp bütün Avrupa ülkelerine dayatılan kanunlar Jeremy Rifkin'in elinin altından geçiyor. Jeremy Rifkin sıkıldıkça sekreter değiştiriyor. Şimdi Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu adlarında iki yeni sekreteri daha oldu."

Sabır Meşhur, sözlerine şöyle devam etti:

"Son 20 yıldır değişmeyen bir Jeremy Rifkin bir de son Osmanlı Sultanı Recep Tayyip Erdoğan kaldı. Lakin bu dünya ikisine birden küçük. O yüzden Erdoğan'ı düşürüp Türkiye'ye de bir sömürge valisi ataması lazım. Çar Jeremy Rifkin Türkiye'deki askerleriyle Türkiye'yi işgale geldi."