Türkiye'yi içten çökertiyorlar! MEB onaylı skandal çocuk kitabına büyük tepki

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'Aileyi yıkarak toplumu atomlarına ayırma' projesi hızla işletilirken yeni skandallar gün yüzüne çıkıyor ve eşcinselliğin hastalık yerine bir tercih olduğu yalanıyla çocuklar ve aileler ifsat edilmeye devam ediliyor.

Kültür Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylı ilkokul seviyesindeki bir çocuk kitabında skandal ifadeler ortaya çıktı. Sapkın eşcinsellik propagandası yapılan çocuk kitabındaki ifadeler büyük tepki çekti.

Tuz kokmuş: MEB onaylı sapkın eşcinsellik propagandası

Berikan Yayınevi'nden çıkan Seçme Öyküler Antolojisi adlı çocuk kitabında sapkın eşcinselliğin ve müstehcen bir sahnenin anlatılması dikkat çekti. Skandal kitaba MEB Talim Terbiye Kurulu'nun onay vermesi ve "İlköğretim okullarında okutulmasında sakınca yoktur" ifadeleriyle tavsiye edilmesi 'tuz kokmuş' dedirtti.

Sosyal medyadan büyük tepki

Skandal kitaba sosyal medyada vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Sapkınlık propagandası yapan kitabın toplatılmasını talep edilirken sorumluların da hesap vermesi bekleniyor.

İşte o tepkilerden bazıları: