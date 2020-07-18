Türkiye'yi heyecanlandıran görüntü... Yerli otomobil yola çıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün temeli atılacak olan yerli otomobil fabrikasında hazırlıklar tamamlandı. TOGG'un Twitter hesabından törene ilişkin yeni bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda "400 bini aşkın kişi #YenilikteBenDeVarım dedi. Sizden aldığımız güçle bu hayali gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştık ve artık Yeni Lig ‘Gemlik" ifadeleri kullanıldı.
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) yerli otomobilinin üretimi için Bursa’nın Gemlik ilçesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait araziye kurulacak fabrikanın temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün 17.30’da yapılacak.
Tören öncesi heyecanlandıran paylaşım
Fabrika temelinin atılış töreni öncesi TOGG'un sosyal medya hesabından hesabından heyecanlandıran bir paylaşım yapıldı.
Paylaşımda "400 bini aşkın kişi #YenilikteBenDeVarım dedi. Sizden aldığımız güçle bu hayali gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştık ve artık Yeni Lig ‘Gemlik’" ifadeleri kullanıldı.
Yerli otomobil fabrikasında son hazırlıklar tamam
Bölgenin limana, serbest bölgeye ve tedarik sanayiye yakın olmasıyla bilinirken, TOGG’a ait olacak Gemlik Gençali Mahallesi’ndeki askeri alanda yapılacak fabrikanın inşaat çalışmalarında 2 bin kişi çalışacak.