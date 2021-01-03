Türkiye'yi hedefe koydular! İran'dan 'büyük İntikam' isimli skandal video

İran'ın sözde Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin 1. yıl dönümü için İran tarafından 'Büyük İntikam' adlı skandal bir animasyon paylaşıldı.

Skandal videoda sözde ABD üssü basılarak Amerikan askerleri kartallar tarafından öldürülüyor. Ancak söz konusu videoyu skandal yapan şey ise ABD üzerinden Türkiye'ye de tehditler savrulması.

Türkiye'ye tehdit!

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade yaptığı açıklamada, “Bir savaş çıkması durumunda ABD üsleri ve o üslere ev sahipliği yapan ülkeler arasında ayrım yapmayız. Müttefiklerimizde basit roketler yerine hassas füzeler var.” dedi. ABD askeri üslerinin bulunduğu ülkeler arasında Türkiye'de yer alıyor.

Bu açıklama sosyal medyada tartışma konusu olurken, kullanıcılar ABD kontrolünde olan İncirlik Üssü'ne saldırı olabileceği iddialarında bulundu.