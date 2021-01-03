  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye'yi hedefe koydular! İran'dan 'büyük İntikam' isimli skandal video
Gündem

Türkiye'yi hedefe koydular! İran'dan 'büyük İntikam' isimli skandal video

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, 'Büyük İntikam' isimli skandal bir animasyon paylaştı. Animasyonda sözde ABD üssü basılarak öldürülen Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin intikamı alınıyor. Küstah paylaşımda herhangi bir savaş durumunda ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkeler arasında ayrım yapılmayacağı belirtilerek Türkiye de alttan alta tehdit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 09:22:00 -

İran'ın sözde Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin 1. yıl dönümü için İran tarafından 'Büyük İntikam' adlı skandal bir animasyon paylaşıldı.

Skandal videoda sözde ABD üssü basılarak Amerikan askerleri kartallar tarafından öldürülüyor. Ancak söz konusu videoyu skandal yapan şey ise ABD üzerinden Türkiye'ye de tehditler savrulması.

Türkiye'ye tehdit!

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade yaptığı açıklamada, “Bir savaş çıkması durumunda ABD üsleri ve o üslere ev sahipliği yapan ülkeler arasında ayrım yapmayız. Müttefiklerimizde basit roketler yerine hassas füzeler var.” dedi. ABD askeri üslerinin bulunduğu ülkeler arasında Türkiye'de yer alıyor.

Bu açıklama sosyal medyada tartışma konusu olurken, kullanıcılar ABD kontrolünde olan İncirlik Üssü'ne saldırı olabileceği iddialarında bulundu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Solcuların çıplaklık tartışmasına Fatma Girik de katıldı: Kimsenin bikinisini ayıplamam
Gündem

Solcuların çıplaklık tartışmasına Fatma Girik de katıldı: Kimsenin bikinisini ayıplamam

Posta Gazetesi'ne konuşan Fatam Girik, Selda Bağcan'ın, 'Ben sol muhafazakarım, açık giyinmeyi ayıp buluyorum' sözlerine cevap verdi...
Eski Türkiye'yi hatırlattı... O ülkede elektriğe yüzde 433 zam!
Ekonomi

Eski Türkiye'yi hatırlattı... O ülkede elektriğe yüzde 433 zam!

Sudan’da darbenin ardından kurulan hükümet, yılbaşı itibarıyla elektrik fiyatlarında yüzde 433’lük artışa gitti.

İstanbul'da isyan! 'Bu açıkça bir zulümdür'
Gündem

İstanbul'da isyan! 'Bu açıkça bir zulümdür'

İstanbul'da taksi ücretlerine zam kararının ardından taksimetre güncellemesi için sıraya giren taksiciler, Yenikapı'da yoğunluk oluşturdu. Y..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay