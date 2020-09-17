Türkiye'yi gururlandırdı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya özel teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemi ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Komitesi Genel Kurulunda konuşma yaptı.

Bakan Koca, koronavirüs aşısı çalışmalarının önemine işaret ederek bu süreçte güvenilirliği ve adil dağıtımı hususunda Dünya Sağlık Örgütüne çok önemli görevlerin düştüğünü bildirdi. Koca, dünyanın güçlü bir DSÖ'ye ihtiyaç duyduğunu ve Türkiye'nin bunun savunucusu olduğunu her platformda vurguladığını ifade etti. Bakan Koca, bu süreçte Bölge Ofisinin Avrupa Bölgesi'nin ihtiyaçlarına en uygun çözümler geliştirmede proaktif olduğunu görmenin Türkiye'yi ayrıca memnun edeceğini kaydetti.

Bakan Fahrettin Koca'ya özel teşekkür

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge de Türkiye'de verilen sağlık hizmetlerinden ve Kovid-19 salgını ile mücadeleden övgü ile söz etti. Kluge, "Dr. Koca, size ve müthiş ekibinize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bütün dünyanın büyük bir umutla koronavirüs aşısı ile ilgili gelişmeleri takip ettiğini söyleyerek bu süreçte hem aşının güvenilirliğinin hem de adil dağıtımının konusunda DSÖ'ye çok mühim görevler düştüğünü vurguladı.

Bakan Koca, Türkiye'de sık sık kullanılan "Sağlık her şeyin başıdır" sözüne atıf yaparak, pandeminin bu sözün ne kadar doğru ve mühim olduğunu bütün dünyaya en acı şekilde gösterdiğini belirtti.

Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsü tavizsiz test, takip ve tedavi stratejisi ile kontrol altında tutmayı başardıklarını ifade ederek bu süreçte en büyük tesellinin yaşlılar da dahil olmak üzere mortalite oranlarının düşük seyretmesi olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastalığa karşı en kırılgan durumda olan yaşlıların komorbid hastalarının ve sağlık çalışanlarının en iyi şekilde koruduklarını ve korumayı sürdüreceklerini kaydetti.

Türkiye 150'den fazla ülkeye yardım etti

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 ile mücadelede dayanışmaya ihtiyaç olduğunu belirterek Türkiye'nin bu süreçte uluslararası dayanışmanın en somut örneklerini 150'den fazla ülke ve uluslararası kuruluşun tedarik sürecine katkıda bulunarak gösterdiğini ifade etti.

Koca, güçlü Dünya Sağlık Örgütü ve bölgesel dayanışmaya olan inancın göstergesi olarak sağlık acil durumları çerçevesinde hizmet verecek DSÖ İstanbul Ofisi'ni Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile beraber geçtiğimiz hafta bölgenin hizmetine sunduklarını anımsattı.

Koca, birçok ülkenin kaynaklarını iç ihtiyaçlarına kanalize ettiği bu güç süreçte Türkiye'nin yapmış olduğu 25 milyon dolarlık bağışın, küresel sağlık güvenliğine verilmiş mühim bir destek olduğunu söyledi. Bakan Koca, koronavirüs ile mücadele göz önünde bulundurulduğunda, zamanlama açısından da çok kritik olan ofisin küresel nitelikli somut çıktılar sunmasını temenni ettiğini ifade etti.

Kluge'ye Türkiye'ye sundukları vizyon belgesi için teşekkür eder Fahrettin Koca, paylaşılan vizyonun bölgenin sağlık statüsünün iyileştirilmesine katkıda bulunacağını belirtti.

Programda kimsenin geride bırakılmamasına güçlü bir vurgu yapıldığını gördüğünü söyleyen Sağlık Bakanı, yapılan yeni değişikliklerle beraber göç sağlığı programının sürüyor olmasından duyduğu memnuniyeti bildirdi.

Bakan Koca, bütün Avrupa adına göç ve sağlık konusunda büyük bir yükün altına giren Türkiye açısından bu hususun Avrupa Bölgesi'nin en öncelikli çalışma alanlarından biri olduğunu görmek istediğini söyledi.

Kluge'nin Hemşire ve Ebeler Yılının 2021'e uzatılması görüşünü de destek olduğunu belirten Koca, içinde bulunulan durumda cesur sağlık çalışanlarının emeklerini göz önünde bulundurarak, Hemşire ve Ebeler Yılının 2021 senesine uzatılması görüşünü desteklediğini hatta daha da genişleterek 2021 yılının Sağlık Çalışanları Yılı olarak seçilmesini tavsiye ettiğini kaydetti.

Türkiye'ye övgü

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge de Türkiye'de verilen sağlık hizmetlerinden ve pandemi ile mücadeleden övgü dolu sözlerle bahsetti.

Kluge, Türkiye'yi ziyaretinde mültecilere yardım için kuzeybatı Suriye'ye gönderilen tıbbi malzeme konvoylarını gördüğünü ifade ederek birinci basamak sağlık kuruluşlarını ziyaret ettiği gördüğü manzaradan çok etkilendiğini ifade etti.

"Hayatımda böyle bir şey görmedim"

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü, doktor, hemşire ve sosyal çalışmacılar ile konuştuğunu, Suriyeli mültecilerin ve sağlık çalışanlarının eğitimlere katılarak sertifikalar aldığını, maaşlarının Türkiye'deki hükümetçe ödendiğini ve çalışmalarına müsade edildiğini bildiren Kluge, cinsiyete ve kültüre hassas ve dil bariyeri aşılmış insan odaklı, sağlık hizmeti sunulduğunu, hayatında böyle bir şeyi görmediğini ve bu durumdan inanılmaz etkilendiğini vurguladı.

Hans Kluge, Avrupa ülkelerinde yaşanan ve sayısı yükselen acil durumlara istinaden hazırlıklılık ve cevap kapasitesinin ne kadar mühim olduğuna işaret ederek buna ilişkin de güzel bir haberleri olduğunu, bundan dört gün önce Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile beraber İstanbul'da hazırlıklılık için hizmet verecek yeni Coğrafi Ayrık Ofisinin imza töreni ve açılışını dört farklı noktadan bağlantılarla yaptıklarını bildirdi.

Kluge, Bakan Koca ve müthiş ekibine teşekkürlerini iletti.