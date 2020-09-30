Türkiye'yi eyalet yaptılar! Skandal harita

Milli ve manevi değerlere saldırıları ve ahlak dışı gündem başlıklarıyla bilinen lağım çukuru Ekşi Sözlük, bugün yine skandal bir başlık ile gündem oldu. Sözlükte açılan "turkish state of israel" isimli başlık altında paylaşılan haritada Türkiye, İsrail'in eyaleti olarak gösterildi.

Skandal harita

Sedat Kapanoğlu tarafından kurulan Ekşi Sözlük'te bugün skandal bir başlık açıldı. "turkish state of israel" isimli başlık altında çok sayıda paylaşım yapıldı. Paylaşımlar arasında ise skandal bir harita yer aldı. Bu haritada Türkiye İsrail'in ayaleti olarak gösterildi. Skandal haritada Türkiye toprakları üzerinde İsrail bayrağı yer aldı.

Ekşiciler bu haritayı destekledi

Bu rezil harita altına yorum yapan Ekşi Sözlük yazarları da 'vatan hainliklerini' bir kez daha ortaya koydu. Çok sayıda Ekşi yazarı skandal haritayı destekleyen yorumlarda bulundu.











