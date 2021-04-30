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Teknoloji Türkiye’yi evlerden hayata bağlamaya hazır
Teknoloji

Türkiye’yi evlerden hayata bağlamaya hazır

Turkcell, Covid-19 önlemleri kapsamında alınan 17 günlük yeni kapanma dönemi için hazırlıklarını tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 20:03:00 -
Türkiye’yi evlerden hayata bağlamaya hazır

Şirket, bu dönemde güçlü altyapısı üzerinden müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunacak. Turkcell’in Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “İletişim altyapımızla ilgili kapsama ve kapasite yatırımlarımızı hızlandırdık. 24 saat çalışan bin 300 kişilik saha personelimizle, ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır 110 mobil aracımızla ve alternatif enerji kaynaklarımızla ‘tam kapanma’ sürecinde de müşterilerimize üstün hizmet sağlamak için tüm imkanlarımızı seferber ettik” diye konuştu.

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