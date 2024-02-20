  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Türkiye’yi eve mahsur edecek: Türkiye'nin hava durumu tahmini! Türkiye için oradan da haber geldi!
Yaşam

Türkiye’yi eve mahsur edecek: Türkiye'nin hava durumu tahmini! Türkiye için oradan da haber geldi!

Yeniakit Publisher
2024-02-20 17:45:00 - 2024-02-20 17:58:25
Türkiye’yi eve mahsur edecek: Türkiye'nin hava durumu tahmini! Türkiye için oradan da haber geldi!

Türkiye'de son bir soğuk hava dalgası haberini meteorolojik kaynaklar duyurdu! Türkiye, İzlanda'dan gelen soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya! Şubat sonunda ülkenin geniş bir bölümü karla örtülecek. İzlanda'dan hareket eden alçak basınç sistemi, Orta Akdeniz üzerinden Türkiye'ye ilerliyor

İzlanda’dan gelen misafir! Şubat sonunda Türkiye’yi eve mahsur edecek…

Türkiye, İzlanda'dan gelen soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya! Şubat sonunda ülkenin geniş bir bölümü karla örtülecek. İzlanda'dan hareket eden alçak basınç sistemi, Orta Akdeniz üzerinden Türkiye'ye ilerliyor. Çarşamba gününden itibaren Trakya, Marmara, Ege, İç Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağışlı bir hava bekleniyor. Yağışlar, Ege ve Akdeniz kıyılarında sağanak yağışlarla birlikte gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise yoğun kar yağışları görülecek.

Türkiye’nin Hava Durumu: Şubat Sonu Yağış Beklentisi

Uzun süredir kurak bir dönem geçiren Türkiye, Şubat ayının son günlerinde yağışlı bir havanın etkisine girecek. Meteoroloji uzmanları, yağışların ne zaman başlayacağı konusunda uyarıyor.

YAĞIŞLARIN SEYRİ VE ETKİ ALANI

İzlanda üzerinden gelecek olan alçak basınç sistemi, Orta Akdeniz havzasında etkili olacak ve Türkiye’nin batı bölgelerinde yağışlara yol açacak. Şubat ayının son 10 günü, yağışların tüm yurdu etkisi altına alması bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şubat ayının son günleri Türkiye’de nasıl geçecek? Yağışlı hava bekleniyor.

Türkiye’de yağış ne zaman başlayacak? Meteoroloji uzmanları, Şubat ayının son günlerinde yağış olacağını belirtiyor.

İzlanda kökenli alçak basınç sistemi Türkiye’ye ne zaman ulaşacak?

Şubat ayının son 10 gününde etkili olması bekleniyor.

Hollanda'da akaryakıt fiyatları zirve yaptı: Dizelin litre fiyatı arttıkça arttı
Hollanda'da akaryakıt fiyatları zirve yaptı: Dizelin litre fiyatı arttıkça arttı

Dünya

Hollanda'da akaryakıt fiyatları zirve yaptı: Dizelin litre fiyatı arttıkça arttı

Mısır'la yerel para veya ‘trampa’ ile ticaret yapılsın! Türkiye-Mısır ilişkilerinde hedef: ihracatta tercihini ilan etti!
Mısır'la yerel para veya ‘trampa’ ile ticaret yapılsın! Türkiye-Mısır ilişkilerinde hedef: ihracatta tercihini ilan etti!

Ekonomi

Mısır'la yerel para veya ‘trampa’ ile ticaret yapılsın! Türkiye-Mısır ilişkilerinde hedef: ihracatta tercihini ilan etti!

Bakan Yusuf Tekin öğretmenleri sevindirdi! Flaş kararı: müjdeli haber geldi! İlgili sözleri
Bakan Yusuf Tekin öğretmenleri sevindirdi! Flaş kararı: müjdeli haber geldi! İlgili sözleri

Eğitim

Bakan Yusuf Tekin öğretmenleri sevindirdi! Flaş kararı: müjdeli haber geldi! İlgili sözleri

Dört koldan İslam’a saldırıyorlar: Zillet medyası iyice kudurdu! Yine skandal, sahneye çıktılar!
Dört koldan İslam’a saldırıyorlar: Zillet medyası iyice kudurdu! Yine skandal, sahneye çıktılar!

Gündem

Dört koldan İslam’a saldırıyorlar: Zillet medyası iyice kudurdu! Yine skandal, sahneye çıktılar!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23