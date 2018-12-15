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Türkiye’yi eleştiren Almanya’da, polise olağanüstü yetkiler verildi

Türkiye’ye “Terörle mücadele kanununuzu esnetin” diye akıl veren ve bunu üyelik kriterlerine ekleyen Avrupa Birliği (AB) üyesi Almanya’da polise OHAL yetkileri verildi.

15 Aralık 2018 Cumartesi 12:04
Türkiye’yi eleştiren Almanya’da, polise olağanüstü yetkiler verildi

Münübe Yılmaz

Türkiye’nin terörle mücadelesini her fırsatta eleştiren Avrupa ülkelerinin ikiyüzlülüğü bir defa daha belgelendi. PKK, FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C başta olmak üzere çok sayıda terör örgütüyle mücadele etmek zorunda olan Türkiye’ye “Terörle mücadele kanununuzu esnetin” diye akıl veren ve bunu üyelik kriterlerine ekleyen Avrupa Birliği (AB) üyesi Almanya’da polise OHAL yetkileri verildi.

Almanya’nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya’nın (KRV) Eyalet Meclisinde kabul edilen yasayla, halihazırda en fazla 48 saat olan gözaltı süresi 28 güne çıkartıldı. Bazı çevreler tarafından şiddetle eleştirilen ve ülke çapında büyük gösterilere sebep olan yasayla, polise telefon başta olmak üzere, bütün iletişim araçlarını casus yazılımla takip etme yetkisi de getirildi.
Yeni yılda yürürlüğe girecek yasa kapsamında polislere ayrıca, gerekli gördüğü bölgelere güvenlik kameraları koyma ve şüpheli görülen kişilere yargı kararı olmaksızın elektronik kelepçe takma imkanı da sağlandı.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 12:04
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