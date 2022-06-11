Türkiye'yi dünyaya rezil ettiler! Sultanahmet'te sözde 'hayvanseverler'den skandal görüntüler!

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Dünyanın dört bir tarafından milyonlarca turistin ziyaret ettiği tarihi Sultanahmet'te skandal görüntüler şoke etti.

Başıboş köpeklere atılan yiyecekler çevre felaketine neden oldu

Başıboş köpeklere yiyecek atan sözde "hayvaseverler", çevreyi kirleterek skandal görüntülere sebep oldu. Başıboş köpeklerin de gezdiği tarihi yerde, çevre felaketi yaşandı.

Skandala ortak olan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise tarihi ve turistik alanın bakımını ihmal ettiği görüldü.

Ünlü isim tepki gösterdi

Kötü kokuların geldiği tarihi yerdeki görüntüye Tarihçi Seyyah Editör Hasan Mert Kaya, tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından skandal görüntüleri paylaşan Kaya şu ifadelerde bulundu:

Sultanahmet’in ortasında, hem de tarihi dokunun ortasında şu görüntü yakışıyor mu? Görüntü ayrı, koku ayrı çirkinlik…Ketçap, mayonez ve salamla mı korumayı düşünüyorsunuz?

Tepkinin ardından İBB alanı temizledi

Sosyal medyada oluşan tepkinin ardından İBB Çözüm Merkezi, tarihi alanı temizlemek için kayıt açtığını belirtti.

İBB'ye cevap veren Kaya ise, "Aslında gerçekten sizlik bir durum yok. Temizleseniz ne olacak? Ertesi gün yine bu sahne olur emin olun. Bu kentin sakinleri kendi değerlerine sahip çıkmadıktan sonra ne yapılsa boş. O kadar emekle, gayretle yapılıyor çoğu şey ama sonuç bu. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.