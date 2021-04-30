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Ekonomi Türkiye’yi beğenmeyen KKTC muhalefeti utansın! Yavru Vatan’a 430 milyon TL kaynak
Ekonomi

Türkiye’yi beğenmeyen KKTC muhalefeti utansın! Yavru Vatan’a 430 milyon TL kaynak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti muhalefeti her fırsatta Türkiye’yi hedef alırken, Türkiye-KKTC ilişkilerinden rahatsız olurken, Türkiye, KKTC’yi kucaklamaya devam ediyor. KKTC Başbakanı Ersan Saner, Cenere'de gerçekleşen görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, “Türkiye’den KKTC’ye 430 milyon TL kaynak aktarıldı” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 16:00:00 -
Türkiye’yi beğenmeyen KKTC muhalefeti utansın! Yavru Vatan’a 430 milyon TL kaynak

 Hasan Eğrigöz/Ankara 

KKTC Başbakanı Ersan Saner, Cenere'de gerçekleşen görüşmelerin ardından KKTC'ye döndü. Gelişinin ardından açıklamalarda bulunan Saner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay’a teşekkür etti. Başbakan Ersan Saner, bugün itibarıyla, Türkiye’den 330 milyon savunmaya, 100 milyon ise Cari Bütçeye katkı olmak üzere 430 milyon Türk Liralık kaynağın KKTC’ye aktarıldığını açıkladı.

Ülke ekonomisi için önemli fırsat

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan Mali İşbirliği protokolü çerçevesinde bugünden itibaren, ülkedeki alt yapı yatırımları başta olmak üzere Kıbrıs Türk halkının geleceğini değiştirecek ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak yatırımların yanı sıra, Kovid-19 sürecinde gerek tarım sektörüne, gerekse özel sektöre yapılacak kaynak aktarmalarıyla, KKTC ülke ekonomisinin iyi bir noktaya ulaşması için fırsat doğmuş oldu.

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