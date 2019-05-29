0553 313 94 23

Türkiye’yi ayağa kaldıran pedofili skandalında Kaftancıoğlu detayı! Ödül vermiş

Dün ortaya çıkan ve çocuk istismarına yer verilen Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki’nin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun düzenleme komitesinde yer aldığı, “Ümit Kaftancıoğlu Öykü Yarışması”nda ödül aldığı ortaya çıktı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:00
Türkiye’yi ayağa kaldıran pedofili skandalında Kaftancıoğlu detayı! Ödül vermiş

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da pedofili içeren ifadeler nedeniyle Zümrüt Apartmanı kitabıyla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyuruları üzerine Zümrüt Apartmanı adlı kitapta yer alan bazı ifadelerden dolayı yazar Abdullah Şevki hakkında 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatırken, kitapla ilgili adli süreç devam ediyor.

Kaftancıoğlu ödülü aldı!

Diğer yandan konuyla ilgili yeni bilgiler de ortaya çıkıyor... Pedofili ifadeler ile kamuoyunda büyük tepki toplayan Abdullah Şevki, 2005 yılında Zümrüt Apartmanı kitabında yer alan bir öykü ile “Ümit Kaftancıoğlu Öykü Yarışması”nda ödül kazandı.

Yazarın, Ümit Kaftancıoğlu Öykü Yarışması’nda, “Uzak Bir Ülkeye Sevişmeye Giden Kadının Hikâyesi” isimli öyküsü ile ödülüne değer görüldüğü ortaya çıktı.

Adına öykü ödülü verilen Ümit Kaftancıoğlu ise CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eşi Dr. Ali Naki Kaftancıoğlu'nun babası olma özelliği taşıyor.

Canan Kaftancıoğlu, kayınpederi adına düzenlenen Ümit Kaftancıoğlu Öykü Ödülleri düzenleme komitesinde de yer alıyor.

Kaynak: Superhaber

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:00
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. kaftancıoğlu
  4. Abdullah Şevki
  5. skandal
  6. canan kaftancıoğlu
  7. ödül

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    58 Kıbrıs Gazisine Milli Mücadele Madalyası ve Beratı
    1. 58 Kıbrıs Gazisine Milli Mücadele..
    2. Hatay’da Turizm Stratejisi ve Eylem..
    3. Okul fareleri operasyonla yakalandı
    4. Hadislerde dua... Sana tevekkül ettim
    5. Erdoğan'dan "İstanbul'un Fethi" mesajı
    6. İstanbul’da sıcaktan bunalanlar..
    7. Honda Motosiklet Türkiye’ye ödül
    8. Arpaçay’da okulların bilim fuarları..
    9. Kayseri Serbest Muhasebeci Mali..
    10. Namaz sonrası okuduklarımız... Amener..
    11. İş kadınlarından Mızraklı’ya ziyaret
    12. TDV Gazzeli çocuklara bayramlık giysi..
    13. Kiğılı, Oktay Kaynarca özel..
    14. Akay, "Çocuklarımızın geleceği için..
    15. FETÖ sanığı eski Yargıtay üyesine..
    16. Kızıltepe’de kırmızı mercimek ve..
    17. Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah..
    18. GAÜN’de Sanat Sınırda Sergisi
    19. Başkan Çoğaç’tan ‘Dolapta değil askıda..
    20. Vali Gül iftarını vatandaşlarla açtı
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    4 araştırma şirketinden bomba İstanbul sonuçları!
    4 araştırma şirketinden bomba İstanbul sonuçları!
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum

    Günün Karikatürü

    29 Mayıs 2019
    İğrenç olay kamerada!
    İğrenç olay kamerada!
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor