Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda sıcak gelişme

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Omurtak Caddesi üzerindeki bir mağazada geçen çarşamba günü çekildi.

Görüntü, sosyal medyada yayınlanınca sosyal medyada büyük tepki topladı.

Bir kızın, pahalı olduğu gerekçesiyle istediği ayakkabıyı almayan annesini merdivenlerden iterek düşürdüğü iddia edilen görüntü üzerine polis, anne-kızı bulmak için inceleme başlattı.

Mağazaya gidip inceleme yapan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışanların da bilgisine başvurdu. Yapılan araştırmalar sonucunda annenin N.Ş. kızının da 16 yaşındaki P.D. olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri evine gittiği annenin ifadesini aldı. Anne N.Ş., görüntüyü çekip, sosyal medyada paylaşandan kişiden ise şikayetçi olduğunu söyledi.

Anne N.Ş. olaya ilişkin şunları söyledi:

"Kızımla birlikte mağazaya geldik. Kızım ayakkabılara baktı, beğendiği bir ayakkabının fiyatı yüksekti. 'Kızım bu pahalı almayalım' dedim. Ancak daha sonra benden para istedi. Ben de üzülmesin diye, yanına çıktığım sırada beni çekiştirmeye başladı, dengemi kaybettim ve merdivenlerden düştüm. Bu arada herkes kızıma bağırıyordu. Kızım sakinleşti ve mağazadan çıktık. Kızımdan şikayetçi değilim. Bu görüntüyü çeken ve sosyal medyaya yayan kişiden davacıyım. O da benden özür diledi ama ben ve kızım çok üzüldük."

Yaşı küçük olan kızın ifadesinin, soruşturmayı yürüten Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınacağı belirtildi.