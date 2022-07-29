Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler! Cani anne küçük çocuklarını acımasızca dövdü
Sivas'ta 2 ve 7 yaşındaki çocuklarını acımasızca döven annenin şiddet görüntüleri, boşandığı eşi tarafından eve yerleştirilen güvenlik kamerası sayesinde ortaya çıktı.
Sivas'ta boşandığı eşinin eve yerleştirdiği güvenlik kamerası sayesinde, 7 ve 2 yaşlarındaki kızlarını acımasızca dövdüğü tespit edilen cani anne Eda Ö. gözaltına alınırken çocuklar ise devlet koruması altına alındı.
Olay, mayıs ayında Sivas Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Furkan Y. boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettiği eşi Eda Ö.'nün, çocukları A.A.Y ile Ö.E.Y.'ye uyguladığı şiddeti, eve yerleştirdiği güvenlik kamerası ile kayda aldı. Furkan Y., önceki gün görüntülerle savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Görüntülerde Eda Ö.'nün ütü yaptıktan sonra önce A.A.Y.'ye (7) ardından da Ö.E.Y.'ye (2) şiddet uyguladığı görüldü.
Anne gözaltına, çocuklar devlet korumasına alındı
Furkan Y.'nin suç duyurusunun ardından polis ekipleri Eda Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri süren Eda Ö.'nün kendisine yönelik suçlamaları kabul etmediği belirtildi.
Soruşturma sürüyor
Öte yandan A.A.Y. ile Ö.E.Y. evlerinden alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki 4 Eylül Çocuk Evleri Sitesi'nde gözetim altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.