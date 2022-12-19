Türkiye'yi ayağa kaldıracak iddia! Akşener, İmamoğlu’na o gün bunu demiş

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu ile ilgili mahkeme kararının çıktığı gün Meral Akşener'le İmamoğlu arasında yaşandığını iddia ettiği diyalogu köşesine taşıdı. Mahkeme kararının çıktığı gün Almanya'da olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Hemen yola çıkıyorum. Beni bekleyin" dediğini, ancak Akşener'in "Kemal Bey’in gelmesini beklemeye gerek yok. Bu kalabalığı bekletmeyelim. Çıkıp konuşalım. Yarın daha kapsamlı bir miting yaparız. Kemal Bey ve diğer genel başkanlar ile birlikte daha kalabalık olur" ifadelerini kullandığını ileri süren Selvi, bomba etkisi oluşturacak yazısında şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu’yla ilgili karar çıktığında Meclis’te bütçe görüşmeleri yapılıyordu. Kararın öğrenilmesiyle birlikte AK Parti sıralarında bir sessizlik yaşandı. AK Partililer üzgün, CHP’liler ise sevinçliydi.

Bir AK Parti milletvekili CHP yöneticisine, “Normalde bizimkilerin sevinçli, sizinkilerin üzgün olması gerekiyor. Ama tam tersi bir tablo yaşanıyor” diyor. CHP yöneticisi, “Bu kararla mahkeme bombanın pimini çekti, 6’lı masanın ortasına koydu” karşılığını veriyor.

CHP’DE GERİLİM

İmamoğlu kararı CHP’yi karıştırdı.

1) CHP içinde Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında güç savaşı başladı. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığında kararlı. Ama İmamoğlu’na yasak kararı nedeniyle eli zayıfladı, ekibinde ihanet edenlerin sayısı artmaya başladı.

2) İmamoğlu’na siyasi yasak getirilmesi Mansur Yavaş’ı oyundan düşürdü. Mansur Yavaş denklem dışı kaldı.

KILIÇDAROĞLU-AKŞENER YARIŞI

6’lı masada Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında liderlik yarışı başladı. Kılıçdaroğlu’nun Almanya’da olmasını fırsat bilen Akşener, inisiyatifi ele aldı.

Kılıçdaroğlu, Davutoğlu’nun kendisini aradığını ama Akşener’in aramadığını söyleyerek rahatsızlığını ortaya koydu.

Akşener’in başdanışmanı Aytun Çıray da bunu itiraf etti. “Kılıçdaroğlu’nun olmaması lehimize oldu” dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı Saraçhane’de belirlenemez, CHP’nin adayı CHP Genel Merkezi’nde belirlenir sesleri yükseldi.

Kılıçdaroğlu, “İBB’de yaşananlar Cumhurbaşkanı aday sürecini etkilemez” dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun 16 milyon İstanbul halkına hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.

Meral Akşener ise Ekrem İmamoğlu’nun arkasında 85 milyonun olduğunu söyleyerek cumhurbaşkanı adaylığı mesajını verdi. Akşener daha önce de İmamoğlu için “İkinci Fatih” benzetmesi yapmıştı. Muhalefet İmamoğlu kararını fırsata çevirebilir, mağduriyet üzerinden yeni bir süreç başlatabilirdi. Ama o fırsatı ıskaladılar. Tam aksine İmamoğlu kararı hem CHP’yi hem 6’lı Masa’yı sarsmaya başladı.

Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında 6’lı Masa’nın liderlik mücadelesi başladı.

AKŞENER, ‘KEMAL BEY’İ BEKLEMEYE GEREK YOK’ DEDİ Mİ

Mahkeme kararının çıktığı gün Kılıçdaroğlu, Almanya’dayken Akşener, İmamoğlu’nun yanında ve Saraçhane’deydi. Böylece Akşener, öne çıktı, fiili olarak 6’lı Masa’nın liderliğini ele geçirdi. Ama bu durum Kılıçdaroğlu ekibini rahatsız etti. Hatta Akşener-İmamoğlu ikilisinin Kılıçdaroğlu’na kumpas kurduğu yorumlarına neden oldu.

O DİYALOG

Hatırlarsanız Levent Kırca, Olacak O Kadar adlı televizyon programında, “Tam yerine denk geldi, manzara koyduk” derdi.

Ben de tam da bu konuyla ilgili olarak İmamoğlu-Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında yaşanan bir diyaloğu aktaracağım.

Kılıçdaroğlu: Hemen yola çıkıyorum. Beni bekleyin.

İmamoğlu: Tabii

Akşener: Kemal Bey’in gelmesini beklemeye gerek yok. Bu kalabalığı bekletmeyelim. Çıkıp konuşalım. Yarın daha kapsamlı bir miting yaparız. Kemal Bey ve diğer genel başkanlar ile birlikte daha kalabalık olur.

YENİ DÖNEMİN PAROLASI: EKREM GEL

GEÇEN seçimin simgesi, “Gel bakalım Muharrem” idi.

Bu seçimin simgesi, “Ekrem gel” olacak mı?

Kılıçdaroğlu, 2018 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi kürsüye, “Gel bakalım Muharrem” diye davet etmişti. Muharrem İnce yıllar sonra, “Bir cumhurbaşkanı adayı ‘Gel bakalım Muharrem’ diye çağırılır mı?” diye tepki göstermişti.

Muharrem İnce’nin CHP’den kopuş süreci orada başladı.

“Gel Muharrem” sonra oldu “Git Muharrem”.

Meral Akşener de Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak kararının çıktığını öğrendiği anda, “Ekrem gel” diyerek, yeni sürecin düğmesine basmış oldu.

Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmiş. İmamoğlu, siyasi yasak almış. Hakkındaki karar Yargıtay tarafından onandığı takdirde İstanbul Büyükşehir Belediyle Başkanlığı koltuğunu kaybetme ve yanıp tutuştuğu cumhurbaşkanı adayı olamama gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalmış ama karşımızda coşkulu bir tablo.

ÇAK YAPILIR MI

Karar açıklandığında Meral Akşener yerinden kalkıyor, Ekrem İmamoğlu ile önce bir çak yapıyorlar, sonra boynuna sarılıyor.

Aralında şöyle bir diyalog yaşanıyor.

Akşener: Ekrem gel, yeni başladı.

İmamoğlu: Yeni başladı.

Akşener: Yeni başladı, yeni başladı.

İmamoğlu: Yeni başladı ablam, sağ ol.

Akşener: Hayırlı olsun.

İmamoğlu: Tabii tabii, aynen öyle.

Alkışlar...

Bu neyin alkışı, neyin coşkusu?

Sadece soru sordum. Ama yorum yapmadım.

Çünkü yorumu içinde..."