  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sinan Oğan ilk kez paylaştı: İşte Kılıçdaroğlu'nun cevap veremediği soru!

Altın için yeni olay tahmin: 21 yıldır böylesi olmamıştı! Bankada altını olanlar, doları olanlar bu habere dikkat

Kendilerini Türkiye’nin sahibi sanıyorlar! İzmir’de Müslüman kadına işte böyle saldırdılar

AK Parti’den kadınlara yeni müjde! Paranın 3'te 1'i devletten

Sinan Oğan'dan önemli çıkış: Bahçeli'nin olduğu ittifakı seçmeyecektik de HDP'nin destek verdiği ittifakı mı seçecektik?

Akaryakıt fiyatlarında: Zam mı, indirimi mi? Benzine kötü haber, zam geldi! Brent petrol, LPG, motorin, benzin fiyatı ne kadar oldu?

Rıza Bey Apartmanı davasında sanık! Binayı delik deşik etmişler

Barış Atay'a 'Yargılanacaksın' diyen hukuk öğrencisine onlarca tehdit geldi!

İkinci el otomobilde en çok onlar cep yaktı!

Mikrofon uzatılan bir kadın herkesi şok etti: PKK'lı da olsa Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz!
Ekonomi Türkiye'ye Yunanistan'dan kötü haber! Düşüş yaşanmaya başladı
Ekonomi

Türkiye'ye Yunanistan'dan kötü haber! Düşüş yaşanmaya başladı

Yeniakit Publisher
2023-05-27 20:54:00 -
Türkiye'ye Yunanistan'dan kötü haber! Düşüş yaşanmaya başladı

Yaz sezonunun açılmasına günler kala önemli gelişmeler yaşanıyor. Otel gecelemelerinde Yunanistan'a talep artarken Türkiye'de düşüş kaydedildi.

Akdeniz destinasyonları arasında otel gecelemelerinde Yunanistan’da rekor artış yaşanırken Türkiye’de düşüş kaydedildi.

2023 yılının 3 aylık döneminde Akdeniz’in en çok turist alan 5 destinasyonu içinde Yunanistan otellerdeki turist gecelemesi artışında rekor kırdı.

Bu dönemde en çok geceleme İspanya’da yapılırken, İspanya’yı sırasıyla Fransa, İtalya, Türkiye ve Yunanistan takip etti.

Turizm DataBank’ın aktardığına göre, geceleme sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre en fazla artan destinasyon yüzde 143 ile Yunanistan oldu. Yunanistan’ı yüzde 58 ile İtalya, yüzde 45 ile Fransa ve yüzde 35 ile İspanya izledi. Türkiye’deki otel geceleme sayısında ise yüzde 8 düşüş kaydedildi.

Turizm Güncel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23