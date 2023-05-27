Türkiye'ye Yunanistan'dan kötü haber! Düşüş yaşanmaya başladı

Akdeniz destinasyonları arasında otel gecelemelerinde Yunanistan’da rekor artış yaşanırken Türkiye’de düşüş kaydedildi.

2023 yılının 3 aylık döneminde Akdeniz’in en çok turist alan 5 destinasyonu içinde Yunanistan otellerdeki turist gecelemesi artışında rekor kırdı.

Bu dönemde en çok geceleme İspanya’da yapılırken, İspanya’yı sırasıyla Fransa, İtalya, Türkiye ve Yunanistan takip etti.

Turizm DataBank’ın aktardığına göre, geceleme sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre en fazla artan destinasyon yüzde 143 ile Yunanistan oldu. Yunanistan’ı yüzde 58 ile İtalya, yüzde 45 ile Fransa ve yüzde 35 ile İspanya izledi. Türkiye’deki otel geceleme sayısında ise yüzde 8 düşüş kaydedildi.

Turizm Güncel

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