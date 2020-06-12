Türkiye'ye yönelik tehditler savuran Yunanistan'dan Doğu Akdeniz hamlesi

Yunanistan, ekonomik sıkıntılara rağmen silahlanma programlarını sürdürüyor. Atina, 2 Mayıs'taki meclis toplantısında, var olan süreçlere yenilerini ekleme kararı aldı.

Ege ve Doğu Akdeniz'de tek taraflı hak iddialarında bulunan ve kimi zaman tehlikeli yakınlaşmalardan çekinmeyen Yunanistan, silah sistemlerine yatırımlarını sürdürüyor. 2 Mayıs'ta Atina'da düzenlenen meclis toplantısında, bahse konu süreçlerin genişletilerek devam edilmesi kararı alındı. Bu kapsamda Yunan Donanması'nın etkinliğini artıracak birtakım modernizasyon ve tedarik faaliyetleri yürütülecek.

İlk etapta Yunan Donanması'nın gemi konuşlu donanma helikopteri ihtiyacı kapsamında dört adet MH-60R Sea Hawk tedariki onaylandı. Geçtiğimiz dönemde ABD'nin yayımladığı FMS onayına göre Atina'nın üç adet ilave helikopter opsiyonu bulunuyor.

Yunan Deniz Kuvvetleri envanterinde görev yapan Hydra sınıfı fırkateynler kısmî modernizasyona tabi tutulacak. Bu kapsamda platformların kabiliyetleri modern muharebe sahasının gereksinimlerine uygun olarak iyileştirilecek. Modernizasyon faaliyetleri doğrultusunda fırkateynlerin muharebe idare sistemi, dâhili muhabere donanımı ve seyrüsefer radarı yenilenecek. MEKO 200HN sınıfı olarak da bilinen gemilerde kullanılan radar donanımı modern 3B sistemlerle değiştirilecek. Lazer ikaz sistemi ile donatılacak platformlara ikişer adet 20 ya da 30 mm uzaktan komutalı silah sistemi (UKSS) entegre edilirken Link 16 sistemleri de Link 22'lerle değiştirilecek. Atina, faaliyetler için hâlihazırda bir ana yüklenici belirlemedi.

Papanikolis sınıfı adıyla görev yapan Tip 214 sınıfı AIP tahrik sistemine sahip denizaltılara UGM-84 Sub-Harpoon güdümlü mermileri entegre edilecek. Gerekli atış kontrol sistemi ve alt donanımların entegrasyonunu da kapsayan faaliyetler kapsamında Yunan denizaltıları satıh hedeflerine uzun menzilden angajman kabiliyetine erişecek.

Geçtiğimiz yıl deniz testlerine başlayan ancak henüz nihaî kullanıcıya teslim edilmeyen Super Vita sınıfı hücumbotların da ivedilikle Yunan Donanması'na teslimi ve operasyonel hâle gelmesi kararı alındı. Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye ile artan gerilim nedeniyle Atina, altı ve yedinci Super Vita'lar için oldukça kısa bir teslim süreci belirledi. Belirlenen tarihe kadar platformların Yunan Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmemesi hâlinde inşa ve entegrasyon faaliyetleri, donanma imkânları ile tamamlanarak botlar ivedilikle göreve alınacak.

Kararnamede, Fransa'dan tedarik edilmesi gündemde olan iki fırkateyne ilişkin bir ibare bulunmamakta. (C4defence)