Türkiye'ye yoğun siber saldırı! Peş peşe açıklamalar

27 Ekim 2019 sabah saatlerinde başlayan ve 100 GB büyüklüğünde olduğu tahmin edilen siber saldırılarda özel bankalar olmak üzere Türk sitelerinin hedef alındığı görülüyor. Ayrıca bazı kamu kurum ve kuruluşlarının da saldırılardan nasibini aldığı da gelen haberler arasında yer alıyor.

Yapılan saldırılarda ağırlıklı olarak özel bankalar hedef alındı. Bu saldırılar sonucunda Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell altyapılarında kısmı çökmeler yaşandı. Saldırıya uğrayab bir özel bankadan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada "''Türkiye'ye yoğun bir şekilde siber saldırı yapılıyor. Özellikle finans kuruluşlarını hedef alıyorlar. Bazı finans kuruluşlarının internet bankacılığında sorun yaşabilirsiniz. Panik yapmayın kısa süre içinde düzelecektir. Siber saldırılar; Amerika ve Rusya tarafından yoğun olarak geliyor. Amerika ve Rusya üzerinden gelen siber saldırılara şuan bazı Avrupa ülkeleri de katıldı. Bu siber saldırılar, bireysel hackerların yaptığı bir saldırı değil. Birileri korsanları organize etmiş.'' ifadelerini kullandı.

Türk Telekom'dan açıklama

27 Ekim 2019 Pazar günü yaşanan ‘Siber Saldırı’ ile ilgili Türk Telekom'dan da açıklama geldi. Kurumun Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç şu açıklamada bulundu;

“Dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği siber saldırılardan birini biz de ülkemizdeki bazı kuruluşlara yönelik olarak yaşamak durumunda kaldık.

Saldırı, Türkiye’nin bilgi, iletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom’un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları tarafından zamanında müdahale edilerek durdurulmuştur.

Ülkemizin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan şirketimizin aldığı önlemlerle yurt içi ve yurt dışı internet trafiği herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeksizin normal seyrinde devam etmektedir.

Diğer operatör ve servis sağlayıcılarını da etkilemiş olan saldırıya karşı bu kuruluşlar da bildiğimiz kadarıyla gereken çalışmaları yürütmektedirler.

Benzer durumlar her zaman olabilir. Önemli olan buna karşı hazırlıklı olmaktır. Türk Telekom’un her türden saldırıya karşı savunma sistemi sağlamdır…

Vatandaşlarımızın iletişim teknolojilerinden huzur içinde yararlanması birinci önceliğimizdir…”​​​