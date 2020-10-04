Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren onlarca kişi yakalandı
Batman'da emniyet güçleri tarafından durdurulan otobüslerde 78 Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Batman'da emniyet güçlerinin şüphesi üzerine durdurulan iki otobüste 78 Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Elde edilen bilgilere göre, Batman'da durumundan şüphelenilen iki otobüs, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu. Ekiplerin yaptığı kontrollerde araç içerisinde 78 Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
4 sürücü hakkında işlem yapıldı
Öte yandan, durdurulan otobüslerdeki 4 sürücü hakkında "Göçmen kaçakçılığı" suçu kapsamında adli işlem yapılırken, düzensiz göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.