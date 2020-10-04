  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren onlarca kişi yakalandı
Yerel

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren onlarca kişi yakalandı

Batman'da emniyet güçleri tarafından durdurulan otobüslerde 78 Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 13:12:00 -
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren onlarca kişi yakalandı

Batman'da emniyet güçlerinin şüphesi üzerine durdurulan iki otobüste 78 Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Elde edilen bilgilere göre, Batman'da durumundan şüphelenilen iki otobüs, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu. Ekiplerin yaptığı kontrollerde araç içerisinde 78 Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

4 sürücü hakkında işlem yapıldı

Öte yandan, durdurulan otobüslerdeki 4 sürücü hakkında "Göçmen kaçakçılığı" suçu kapsamında adli işlem yapılırken, düzensiz göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gürkan Zengin'den CHP'ye tarihi ayar! CHP'li vekil sus pus oldu
Gündem

Gürkan Zengin'den CHP'ye tarihi ayar! CHP'li vekil sus pus oldu

Katıldığı televizyon programında vatanseverliğin ne olduğuna ilişkin konuşan Gazeteci Gürkan Zengin, Abdülhamid'in kendini tahtan indiren İt..
ABD'den bomba F-35 itirafı: Türkiye'ye ihtiyacımız var
Teknoloji

ABD'den bomba F-35 itirafı: Türkiye'ye ihtiyacımız var

Pentagon'un Satın Alma Müsteşarı Ellen Lord, ABD'nin F-35 üretiminde Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu ve uçak için parça almaya devam edecekleri..
04.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

04.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay