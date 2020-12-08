Türkiye'ye yaptırımı da öngörüyordu! Trump kararını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump zayıf olarak değerlendirdiği 2021 Savunma Bütçesi tasarısını Kongre'den geçip önüne gelmesi durumunda bile reddedeceğini açıkladı. Tasarıda, Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören maddeler de bulunuyor.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin, oldukça zayıf olan ve benim veto edeceğim Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasasına (NDAA) 'hayır' oyu vereceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.

Senatoya gidecek

Trump, söz konusu tasarının sosyal medya şirketlerine yasal güvence sağlayan bir düzenlemenin iptali, ulusal anıtların korunması, 5G için izin ve yurtdışında asker sayısının azaltılması gibi maddeleri içermesi gerektiğini belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi bugün 2021 Savunma Bütçesi'nin son halini oylayacak. Tasarı buradan geçerse Senato'ya gidecek. Senato'dan da onay alırsa tasarı yasalaşması için Donald Trump'ın onayına sunulacak.

Trump bekletmişti

Savunma tasarısında Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi nedeni ile Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngörüyor. Trump, Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) olarak bilinen yasa kapsamında Türkiye'ye uygulanması öngörülen yaptırımları bir süre bekletmişti.

Savunma tasarısında Trump'ın 30 gün içinde CAATSA uyarınca dört ya da beş yaptırım maddesini uygulaması öngörülüyor.

4 bin sayfadan oluşan 740 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, 2021'de savunma alanında yapılacak harcamaların kapsamını belirliyor.