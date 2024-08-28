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Teknoloji Türkiye'ye verilmeyen F-35 savaş uçakları hazır hale getirildi! O ülkeye veriliyor
Teknoloji

Türkiye'ye verilmeyen F-35 savaş uçakları hazır hale getirildi! O ülkeye veriliyor

Yeniakit Publisher
2024-08-28 00:26:00 -

Türkiye'nin parasını ödediği halde alamadığı F-35 savaş uçakları başka ülkelere bir bir teslim ediliyor. Son olarak Polonya savaş uçağını alacak.

ABD'li savunma şirketi, sosyal medyada uçağın Fort Worth, Teksas'taki üretim hattında ilerleyişini gösteren bir video yayınladı ve jetin 28 Ağustos 2024'te resmi olarak tanıtılacağını duyurdu.

F-35A Lightning II, ABD Hava Kuvvetleri'nde eskiyen F-16 ve A-10 uçaklarının yerini almak üzere tasarlanmış beşinci nesil bir çok amaçlı avcı uçağıdır. Gelişmiş gizlilik teknolojisi, sensör füzyonu ve benzersiz durumsal farkındalık ile donatılmış olup, gelişmiş tehdit ortamlarında çalışmak üzere üretilmiştir.

F-35A ayrıca bakım ve görev planlamasını yöneten Otonom Lojistik Bilgi Sistemine (ALIS) sahiptir ve müttefik ve koalisyon ortaklarının savunma sistemleriyle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.

F-35A'nın üretimine 2010'ların başında başlanmış ve uçak 2016 yılında hizmete girmiştir. Şu anda 300'den fazla F-35A birimi ABD'nin müttefik ülkelerinde hizmet vermektedir. Pratt & Whitney F135 motoruyla çalışan jet, 43,000 pound itiş gücü üreterek Mach 1.6 hızına ve dahili yakıtla 1,350 milin üzerinde menzile ulaşabilmektedir.

Çok amaçlı yetenekleri hassas saldırılar gerçekleştirmesine, hava üstünlüğü sağlamasına ve gelişmiş gizlilik ve bağlanabilirlik ile keşif operasyonları gerçekleştirmesine olanak tanır.
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Tesisten ayrılması planlanıyor

“Husarz “ın planlandığı gibi Ağustos ayında üretim tesisinden ayrılması planlanıyor. Ancak altı jetten oluşan ilk parti hemen Polonya'ya teslim edilmeyecek. Bunun yerine pilot eğitimi için Arkansas'taki Ebbing Hava Ulusal Muhafız Üssüne gönderilecekler.

Jetlerin 2026 yılına kadar Polonya'ya ulaşması ve tüm siparişin 2030 yılına kadar tamamlanması bekleniyor. Bu alım, her ikisi de NATO müttefikleri tarafından yaygın olarak kullanılan Patriot füze savunma sistemleri ve HIMARS roket toplarını da içeren Polonya'nın daha geniş kapsamlı askeri modernizasyon çabalarının bir parçasıdır. 32 adet F-35 savaş uçağı için sözleşme 2020 yılında dönemin Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak tarafından imzalandı ve Polonya Hava Kuvvetleri için önemli bir yükseltmeyi temsil etti.

“Husarz” ismi Polonya Ordusu Genelkurmay Başkanlığı tarafından düzenlenen halka açık bir yarışma sonucunda seçilmiştir. Bu isim, 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar aktif olan, ikonik kanatlı zırhları ve Polonya-Litvanya Milletler Topluluğu'ndaki seçkin statüleriyle bilinen saygın bir ağır süvari birliği olan Polonya süvarilerine atıfta bulunmaktadır.

Polonya, 31 Ocak 2020 tarihinde ABD ve Polonya hükümetleri arasında 32 adet F-35A Konvansiyonel Kalkış ve İniş (CTOL) varyantı jet için bir Teklif ve Kabul Mektubu imzalanmasıyla savaş uçağı tedarik programını tamamladı. Bu karar, Polonya'nın önümüzdeki on yıllarda ulusal güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere F-35'e duyduğu güveni yansıtmaktadır.

KAYNAK: GDH DEFENCE

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