Türkiye'ye turistler akın etti: Ayder Yaylası turist rekoru kırdı! Kullanmak için milyar dolarlık hediye aldılar

Rize'ye geçen yıl 1 milyon 265 bin turist geldi. Bu veri bir önceki yıla göre yüzde 300 artış anlamına geliyor.

Rize'ye gidenlerin önemli bir kısmı gözde turizm merkezi Ayder Yaylası'nı da ziyaret etti.

Ayder yaz mevsiminde olduğu kadar kışın da popüler.

Ayder Yaylası bugünlerde uluslararası bir etkinliğe, yüzme ve doğa şenliğine de ev sahipliği yapıyor.

Rize dendiğinde akla ilk Ayder Yaylası ve çay ile fındık üretimi gelse de Rize’de gizli cevherler bulunuyor. Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistler çoğunlukla tercih ettikleri bölgelerdeki alışveriş yoğunluğuna ve rehber yönlendirmelerine göre alışveriş yapar. Rize ili turistik bir bölge de olduğu için Rize hediyelik eşya modelleri de turistler için merak uyandırıcı oldu. turistler kullanmak için hediyelik eşya dükkânlarına akın ediyorlar. Kullanmak için Rize hediyelik ürünler arasında bakır tava, Anzer balı, hasır iskemle, Rize çayı, Hemşin çorabı, mısır ekmeği, şimşir kaşık, yöresel kıyafetler başta olmak üzere pek çok el yapımı yöresel ürünler alıyorlar. Turistler milyar dolarlık hediye aldı.

Ayder Yaylası beyaza bürünmüş eşsiz doğası, sessiz ve huzurlu ortamıyla kış turizminde de cazibe merkezi olmayı sürdürüyor.