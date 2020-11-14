Türkiye'ye teslim etmek istiyor! Abdülhamid’in mirasını koruyor

İşgal altındaki Filistin topraklarında hayatını sürdüren Filistinlilerin Osmanlı Devletine ve Sultanlarına olan saygısı bir defa daha kanıtlandı.



Filistinli Munir eş-Şerha, İsrail’in Akka şehrinde ulaştığı, Sultan 2. Abdülhamid tarafından temeli atılan Hicaz Demir Yolu’nun bir parçası olduğu düşünülen tarihi eseri Türkiye’ye teslim etmek istiyor. İşgal altındaki Batı Yaka’da yaşayan Filistinli Şerha, kendi çabalarıyla ulaştığı ve Hicaz Demir Yolu’nun bir parçası olduğu düşünülen üzerinde Arapça, “Emir’ül Mü’minin Sultan Gazi 2. Abdülhamid Han Efendimizin - azzehu ve nasrehu - (Allah onu aziz eylesin ve ona yardım eylesin) hayratlarındandır” yazılı bir demir parçasını muhafaza ediyor. Şerha’nın, El Halil kentinde oluşturduğu sergide çeşitli dönemlere ait 1300’e yakın tarihi eser niteliğinde parçalar bulunuyor. 4 yıl önce İsrail’in Akka kentinde Hicaz Demir Yolu tünelindeki bir kazıdan çıkan 6 metrelik ray parçasını molozlar arasından çıkarıp 2. Abdülhamid’ın adının yazılı olduğu 1 metrelik bölümü alan Şerha, tarihi mirasın İsrail’in eline geçmesine engel oldu.



Yalnız Türkiye'ye veririm



Şerha, üzerine yazı işlenmesi nedeniyle demiryolunun diğer parçalarından daha önemli olan bu eseri, yalnızca Türkiye’ye teslim edebileceğini belirtiyor. Filistinli Şerha, üzerinde Sultan Abdülhamid’in isminin yazılı olan Hicaz Demiryolu parçasının eşsiz olduğunu belirterek, “Eseri satmam için yapılan cazip teklifleri reddettim. Satmayacağım. Yalnızca Türk devletine teslim etmeye hazırım. Bu, Filistin topraklarındaki Osmanlı ve İslam mirasının bir parçası” dedi.



Şerha’nın elindeki parçanın tarihi eser niteliğinde olup olmadığına ilişkin net bir veri bulunmazken, eski Filistin Vakıflar Bakanlığı Araştırma ve Belgeleme Müdürü Mahmud Ebu Saliha, ön incelemeleri sonucunda parçanın tarihi eser olduğunu kaydetti.