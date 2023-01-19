Türkiye’ye teşekkür ettiler! Türk SİHA’ları ilk kez onlara karşı

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Kardeş Azerbaycan’a Karabağ Savaşı’nı kazandıran, Libya’da darbeci Hafter’in adım atamaz hale gelmesini sağlayan, Suriye ve Irak’taki terör yuvalarına karşı başarılı operasyonlara imza atan Türk SİHA’ları, Somali’de de dengeleri değiştiriyor.

İlk kez onlara karşı kullanıldı

Somalili iletişim uzmanı Hüseyin İdow Ali, konuya ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Türkiye'nin Bayraktar TB2 İHA'ları, Ankara'nın Somali'de askeri üs kurmasından bu yana ilk kez El-Şebab'a karşı mücadelede kullanıldı. Somali halkı Türkiye hükümetine ve halkına her zaman minnettardır" ifadelerini kullandı.

Hüseyin İdow Ali’nin çarpıcı paylaşımı hem Somali’den hem Türkiye’dEn çok sayıda beğeni ve etkileşim aldı.