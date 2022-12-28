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Teknoloji Türkiye'ye teklif edilen dev uçak iade edildi! Asya ülkesinden dikkat çeken adım
Teknoloji

Türkiye'ye teklif edilen dev uçak iade edildi! Asya ülkesinden dikkat çeken adım

Bir dönem Türkiye'ye teklif edilen Malezya Havayolları'nın son Airbus A380 tip uçağı BAE'ye iade edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 08:40:00 -
Türkiye'ye teklif edilen dev uçak iade edildi! Asya ülkesinden dikkat çeken adım

Malezya Havayolları, son Airbus A380 tipi yolcu uçağını da filosundan çıkartarak dünyanın en büyük yolcu uçağına sahip şirketler listesine veda etti. Altıncı A380 uzun dönem depolanmak üzere Fransa’da Tarbes-Lourdes Havalimanı’na indi. Bir dönem Malezya’nın A380’leri Türk Hava Yolları’na teklif edilmişti. Ancak THY bu teklifi kabul etmemişti.

Avrupalı imalatçı Airbus, son yıllarda talebin düştüğü iki katlı yolcu uçağı A380 için imalatı durduracağını salgın sırasında açıklamıştı. Son uçak 16 Aralık 2021 tarihinde üretilerek test uçuşlarının ardından Dubai merkezli Emirates Havayolları’na teslim edildi. Böylelikle Emirates 123 uçakla en büyük A380 kullanıcısı olurken imalat hattı da 251’inci A380 ile kapanmış oldu.

Malezya uzun süredir A380’leri emekli etmek istiyordu

Verdiği A380 siparişi ile ‘devler ligine’ giren Malezya Havayolları, iki Boeing 777 olayı ile büyük bir türbülansı girdikten sonra elindeki A380’leri hizmet dışına çıkartarak yeni pazar aramaya başladı.

Bu uçaklar, Airbus tarafından Türk Hava Yolları’na sunuldu. Ancak THY o yıllarda yaptığı araştırmalarda A380’lerin ikinci el pazar şansının değerinin çok altında olduğunu tespit etti.

Bu raporlar, halen Türk Hava Yolları’nın Yönetim Kurulu Başkanı olan Prof. Dr. Ahmet Bolat’ın genel müdür yardımcılığı döneminde hazırlandı.

Ayrıca İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Los Angeles veya ileride açılması planlanan Avustralya uçuşları için A380’in tam yükle olarak 3 bin metrelik pistten kalkamayacağı en büyük sorundu.

THY’nin tercihi çift motorlu uçaklar oldu

Pazarlıklar sonrasında THY Airbus’ın A380 teklifini kabul etmedi. Boeing ise THY’ye yolcu modeli pek fazla tutmayın 747-8 Intercontinental modelini sunmuştu. THY Boeing’in de teklifini red etti. THY 787 ve A350 gibi çift motorlu daha düşük kapasiteli ancak uzun menzilli yolcu uçaklarına yönelerek sipariş verdi.

Tolga Özbek

5
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Yorumlar

S Aktaş

Bunlar birşey yapamaz. Poker oynuyorlar. Resti kim çekecek bekliyorum.

ya hak

hemen ağızları sulanmıştır ne para kırarız ama diye .yoooookkk yağma yok size daha kolay kolay teslim etmeyiz bu devleti.yeterince oyalandık sizle.şimdi iş zamanı REİSLE yola devam.
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