Türkiye’ye tatile gelen gurbetçinin talepleri ‘Bu kadarı da fazla’ dedirtti! Hadi oradan be

Türkiye’ye tatile gelen gurbetçinin talepleri ‘Bu kadarı da fazla’ dedirtti! Hadi oradan be

Türkiye’ye 7 bin Euro ile tatile gelen bir gurbetçi, bir ay sonunda neredeyse parasız kaldığını söyleyerek devletten şaşkına çeviren taleplerde bulundu.

Türkiye'ye tatile gelen bir gurbetçi, yaptığı harcamalar sonrasında devlete yönelik sıra dışı taleplerde bulundu.
Bir ayda 7 bin Euro'nun neredeyse tamamını harcadığını belirten gurbetçi, ülkeye döviz getiren gurbetçilere özel imtiyazlar sağlanması gerektiğini savundu. Bu çarpıcı açıklamalar, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Gurbetçinin kamuoyunda tartışmaya yol açan istekleri ise şunlar oldu: Devletin her yıl izne gelen gurbetçilere 1000 Euro harçlık vermesi, tatil süresi boyunca bedava internet sağlanması, tüm otoyol ve köprülerin ücretsiz yapılması.

