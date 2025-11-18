  • İSTANBUL
Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor! Bu defa indirilen darbe, öyle böyle değil

Türkiye, bütün kurum ve kuruluşlarıyla zehir tacirlerine göz açtırmıyor...

Ticaret Bakanlığı gümrükler muhafaza ekipleri, kasım ayının ilk haftasında düzenledikleri operasyonlarda, toplam 1 ton 65 kilogram esrar yakalaması gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı, toplumların geleceğini tehdit eden uyuşturucu ticaretiyle mücadeleye, hız kesmeden devam ediyor. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri; gelişmiş risk analiz sistemleri, kesintisiz saha denetimleri ve uluslararası iş birlikleriyle, uyuşturucu ticaretine ağır darbe vurmaya devam etmekte. Bu kapsamda Kasım ayının ilk haftasında gerçekleştirilen operasyonlarda; İstanbul Havalimanı'nda, piyasa değeri 194 milyon 940 bin TL olan 216,6 kilogram likit esrar, İpsala Gümrük Kapısı'nda, piyasa değeri 142 milyon 863 bin 830 TL olan 234,2 kilogram esrar, Tekirdağ Limanı'nda, piyasa değeri 374 milyon 954 bin 800 TL olan 614,68 kilogram esrar yakalandı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, yakalanan tüm uyuşturucu maddeler, ilgili ekiplerce imha edildiği belirtilerek, "Yüzyılın küresel felaketi" olarak değerlendirdiğimiz uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi, hedeflerimizin merkezine koyarak aralıksız sürdürüyoruz. Bu kararlı mücadele sonucunda, ülkemiz üzerinden transit olarak geçirilmek istenen 1,1 tonu aşan uyuşturucu madde, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerimizin dikkatli çalışmasıyla yakalandı.

Operasyonlarla ilgili soruşturmalar, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde sürdürülmekte. Milli bütünlüğümüzün asli unsuru olan aile ve toplum yapımızın korunması ile gençlerimizin geleceğine sahip çıkılması amacıyla; terörizme ve organize suç örgütlerine finansman sağlayan uyuşturucu ticaretine karşı, sıfır tolerans ilkesiyle, mücadelemiz kararlılıkla devam etmekte" denildi.

