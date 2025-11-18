Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor! Bu defa indirilen darbe, öyle böyle değil

Ticaret Bakanlığı, toplumların geleceğini tehdit eden uyuşturucu ticaretiyle mücadeleye, hız kesmeden devam ediyor. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri; gelişmiş risk analiz sistemleri, kesintisiz saha denetimleri ve uluslararası iş birlikleriyle, uyuşturucu ticaretine ağır darbe vurmaya devam etmekte. Bu kapsamda Kasım ayının ilk haftasında gerçekleştirilen operasyonlarda; İstanbul Havalimanı'nda, piyasa değeri 194 milyon 940 bin TL olan 216,6 kilogram likit esrar, İpsala Gümrük Kapısı'nda, piyasa değeri 142 milyon 863 bin 830 TL olan 234,2 kilogram esrar, Tekirdağ Limanı'nda, piyasa değeri 374 milyon 954 bin 800 TL olan 614,68 kilogram esrar yakalandı.