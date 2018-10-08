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Türkiye'ye tam 100 milyon dolarlık yatırım!

Çelik menfez ve köprü imalatlarında 30 yılı aşkın süredir Avrupa'da çalışan İsveç firması ViaCon, yeni hat yatırımıyla artık üretiminin tamamı olan 10 milyon dolarlık iş hacmini Türkiye'de gerçekleştirecek.

08 Ekim 2018 Pazartesi 13:34
Türkiye'ye tam 100 milyon dolarlık yatırım!

Çelik menfez ve köprü imalatlarında faaliyet gösteren İsveç firması, Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika pazarından hedeflediği 100 milyon dolarlık iş hacminin üretiminin tamamını, Türkiye'den yapacak.

Çelik menfez ve köprü imalatlarında 30 yılı aşkın süredir Avrupa'da çalışmalarını sürdüren ve 10’a yakın ülkede üretim gerçekleştiren İsveç merkezli ViaCon'un bölgesel merkez yaptığı ve yaklaşık 50 ülkeyi yönetecek olan ViaCon Türkiye, yeni hat yatırımıyla artık üretiminin tamamını Türkiye'de gerçekleştirecek.

ViaCon Türkiye Genel Müdürü Onur Başar, “Türkiye ofisi üzerinden hali hazırda Afrika ve Ortadoğu’da işler yapıyoruz ancak yeterli görmüyoruz çünkü potansiyel çok daha fazla. Bu nedenle bu bölgede daha fazla bulunmak amacıyla Türkiye’ye bağlı Dubai merkezli şubemizi açmaya karar verdik. 1 Ekim’de açtığımız ofisimiz Dubai Serbest Bölge içinde yer alıyor” dedi.

Hedef tamamını Türkiye'de üretmek

Ortadoğu’da pazar büyüklüğünün Afrika’nın bir bölümünün de dahil edilmesiyle yıllık 250 milyar dolarlık altyapı yatırım değerine ulaştığını vurgulayan Başar, "Havaalanından köprülere, şehir içi yatırımlara kadar alt yapı yatırımı içerisinde birçok şey var. O bölgede 250 milyon dolar civarında potansiyel iş görüyoruz. Bizim bu bölgede hedefimiz; yüzde 40 civarında pazar payına sahip olup, 100 milyon dolarlık iş hacmi çıkartıp, tamamını Türkiye’de üretmek" diye konuştu.

Sırada Suudi Arabistan ve Hindistan var

Başar, 20’ye yakın ülkeye de ihracat yaptıklarını kaydederek, Kırgızistan, Pakistan, Hindistan gibi ülkelerden talepler aldıklarını ifade etti. Suudi Arabistan ve Hindistan’da 2019 yılı içinde daha yoğun çalışma içerisinde olacakları bilgisini veren Başar, "Ortadoğu’daki fuarlarımızda Hindistan’dan büyük bir talep gördük. Hindistan çok hızlı büyüyen bir ülke olduğu için yoğun bir talep söz konusu. Teknolojiye de oldukça sıcak bir ülke" dedi.

Başar, "Polonya’daki yatırımımız olan üçüncü ürün grubumuz SuperCor hattını Türkiye’ye getiriyoruz. Ekim sonuna kadar bu yatırım tamamlanacak ve Kasım başında bütün ara ürünlerimizi de Türkiye’de üretebileceğiz. Bu yeni yatırım sayesinde kapasitemizi iki katına çıkartıyoruz. Bu hattın ihracatımızı 3 sene içinde yüzde yüz arttıracağını ön görüyoruz. Tüm ürünlerimizi Türkiye’de üretip Avrupa’nın bir kısmına ve Ortadoğu’ya ihraç edeceğiz. Grup içinde en büyük ikinci üretim tesisi ve üç ürün grubunu üretebilen iki tesisten biriyiz. Hedefimiz olan en büyük üretim tesisi olmaya doğru ilerliyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 13:34
  1. ViaCon
  2. İsveç

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