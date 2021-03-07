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Dünya Türkiye'ye sinsi tuzak! Binlercesini hazırlıyorlar
Dünya

Türkiye'ye sinsi tuzak! Binlercesini hazırlıyorlar

Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Hicran Kazancı, Sincar'da yer alan 2 bin 500 PKK'lıya eğitimler verileceğini ve bu eğitim desteğinde İHA/SİHA sistemlerine ilişkin bilgilerinde yer alacağını kaydederek Türkiye'ye bir tuzak kurulacağiını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 11:11:00 -
Türkiye'ye sinsi tuzak! Binlercesini hazırlıyorlar

Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Hicran Kazancı, "ABD'nin tek başına yürüttüğü dizayn çalışması askerî olarak NATO'ya devrediliyor. İlk olarak Sincar'da bulunan 2 bin 500 PKK'lı teröriste Eğit-Donat'a dâhil edilecek. Modern füzeler ve İHA/SİHA sistemleri ile birlikte ileri teknoloji harp eğitimleri alacaklar" dedi.

ABD ve destekçileri 2016 yılında Suriye'nin Doğu ve Kuzey bölgelerinde Eğit-Donat projesi kapsamında 50 bini aşkın terör örgütü militanını eğitti ve kamyonlar dolusu silah ve cephane desteği verdi.

Yeniden masada

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Irak'ta asker sayısını artıracaklarını ve 500 olan mevcudun 4 bine çıkarılacağını açıkladı. Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Hicran Kazancı yapılan son açıklamada satır aralarına sıkıştırılan bir hususun bölge açısından hayati önem taşıdığını söyledi.

Yaşanan projeyi anlatan Hicran Kazancı, Irak'ta ABD işgali sonrası dolaylı parçalanma planının belirli bir aşamaya geldiğini ifade etti. Kazancı "ABD'nin 2015 yılından bu yana tek başına yürüttüğü yeni dizayn çalışması askerî olarak NATO'ya devrediliyor. Irak ve Suriye için yeni bir dönem başlıyor" diye konuştu.

Terör alanı oluşturmayı planlıyorlar

Jens Stoltenberg'in yaptığı açıklamada Irak Ordusu ile birlikte "mahallî veya lokal" güçlerin eğitilmesi ve donatılması vurgusu yapıldı. Hicran Kazancı, NATO'nun personel artırma kararının yakın dönemde başlayacak Eğit-Donat programı için olduğunu kaydetti.

Kazancı "Resmî açıklamadaki lokal güçler kesinlikle Sincar Dağı'ndaki YBŞ unsurlarını da içerisine alan bir program. Bu yolla hem bölgede üslenen PKK'lıları Haşdi Şabi'den koparmayı, hem de tıpkı Suriye'de olduğu gibi Sincar-Kandil aksında müstakil bir terör alanı oluşturmayı planlıyorlar'' dedi.

2500 militan

ABD ve müttefiklerinin DEAŞ'la mücadele bahanesi adı altında Suriye'de 50 binden fazla teröristi eğittiğine dikkat çeken Hicran Kazancı "Bu misyonu Irak'ta doğrudan NATO üstlenecek. İlk olarak Sincar'da bulunan 2 bin 500 PKK'lı Eğit-Donat'a dâhil edilecek. Daha sonra Irak'ın kuzeyinde yeni tabela yapılanmalar kurup NATO şemsiyesi altında bu terörist oluşumlara eğitim verilecek'' dedi.

İran için de önemli

Türkiye gazetesinin haberine göre Irak'taki sürecin Suriye'den daha farklı bir boyut kazanacağını aktaran Kazancı "PKK'ya yeni dönemde geleneksel savaş eğitimi ve silah sevkiyatının yanında uzun ve orta menzilli füze eğitimleri verilecek. Stinger, Sam 300 başta olmak üzere modern füzeler ve İHA/SİHA sistemleri ile birlikte ileri teknoloji harp eğitimleri alacaklar. Daha sonrasında ise eğitildikleri silah ve araçlara sahip olmaları sağlanacak. Bu sürecin DEAŞ'la herhangi bir ilgisi yok. Hedef doğrudan PKK için tehdit görülen ülkeler ve ordular''değerlendirmesinde bulundu.

"Yakın dönemde Irak ve Suriye'de DEAŞ etkinliğinin artacağına ve bu durumun NATO'nun varlığını meşrulaştırma aracı olacak'' tespitini yapan Kazancı, "Irak ve Suriye'de hedeflenen Eğit-Donan projesi istenilen seviyeye geldiğinde sıra İran'a (PEJAK) gelecek. Türkiye'nin Irak'la yaptığı terörü önleme amaçlı stratejik anlaşmalara destek vermesi İran için de hayati derecede öneme sahip'' dedi.

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Yorumlar

diyarbakırlı

Bir yandan Doğu Akdeniz bir yandan Dedeağaç bir yandan Sincarbolgesi esas alınırsa hâlâ ABD'ye müttefik gözlüğü ile mi yoksa düşman ilan edilme gözlüğü ile ilan etmemiz gerektiğine karar verme cesaretini ele alamadık.
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Ömer Faruk

Küfür tek... Türk ler bu tarafı temsil ediyor... Arap yöneticiler maalesef... Mucadele kıyamete kadar devam eder.... Yalnız bizden görünen bize benzeyen lere daha çok dikkat etmeliyiz.
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