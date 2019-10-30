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Dünya

Türkiye'ye silah satışını durduran ülke, terörist Mazlum Kobani'ye ödül verdi

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye silah satışını durduran Kanada'da Savunma Bakanlığı terör örgütü YPG'nin sözde yöneticisi Mazlum Kobani'ye "temiz savaşçı" ödülünü verdi.

2019-10-30 11:18:00 -
Türkiye'ye silah satışını durduran ülke, terörist Mazlum Kobani'ye ödül verdi

Kanada Savunma Bakanlığı'ndan skandal bir adım geldi.Bakanlık, "ömrünü savaşlarda insanlığa hizmet için adayan kişilere" her yıl verdiği "Temiz Savaşçı Ödülü"nü bu yıl terör örgütü YPG'nin de omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözde yöneticisi Mazlum Kobani kod adlı Ferhad Abdi Şahin'e verdi.

Kanada Savunma Bakanlığı, terörist Kobani'yi ödülünü alması için Kanada'ya davet etti.

Kırmızı bültenle aranıyor

Kısa bir süre önce, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kobani için 'terörist' ifadesini kullanmış ve ABD'ye seslenerek, "Mazlum denilen kod adlı kırmızı bültenle aranan terörist. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım" demişti.

Trump ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Nazik sözleriniz ve cesaretiniz için teşekkürler General Mazlum. Lütfen Kürt halkına en içten saygılarımı iletin. Yakında seni görmek için sabırsızlanıyorum" diye yazdı.

Kobani de karşılığında, "Halkımıza yönelik acımasız Türk saldırısını ve cihatçı grupları durduran yoğun çabaları için Başkan Trump'a teşekkür ederiz" mesajını iletmişti.

Ne olmuştu?

Suriye'nin kuzeyine yönelik 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Kanada hükümeti, Türkiye'ye silah satışını askıya almıştı. Daha önce de AB üyesi 6 ülke, Türkiye'ye yönelik benzer bir karara imza atmıştı.

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Yorumlar

YORUM

AB ,ABD İSRAİL den çok kötü kokular geliyor.ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN.
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Beybars

Bizde taliban.lideri molla ömere temiz savasci ödülunu verelim adam senelerdir topraklarini sünnetsiz gavura vermemek icin savasiyor bundan iyi temiz savasci ödülumu olur
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