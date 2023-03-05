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Gündem

Türkiye'ye sık sık gelen isimden dikkat çeken sözler: Sokakta bir 'Kılıçdaroğlu' heyecanı yok

Habertürk Yazarı Oray Eğin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddetmesi ile ilgili konuştu.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 17:32:00 -
Türkiye'ye sık sık gelen isimden dikkat çeken sözler: Sokakta bir 'Kılıçdaroğlu' heyecanı yok

Habertürk Yazarı Oray Eğin katıldığı canlı yayında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddetmesi ile ilgili konuştu.

Akşener, Altılı Masa'nın 'Kılıçdaroğlu' dayatmasına karşı çıkarak resti çekti ve masayı dağıttı.

Yaşanan gelişmelerin ardından çarpıcı bir açıklama da Habertürk Yazarı Oray Eğin'den geldi.

Canlı yayına Londra'dan bağlanan Eğin, Türkiye'ye sık sık geldiğini, sokaklarda gezdiğini ve konuşmaları takip ettiğini belirtti ve "Sokakta bir 'Kemal Kılıçdaroğlu' heyecanı yok. Bu heyecan sosyal medyada var." dedi ve Akşener'in çıkışı için "İyi oldu" ifadesini kullandı.

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