Dünya Türkiye'ye sığınan Doğu Türkistanlı adam gözaltına alındı! Çin'e iade mi edilecek?
Dünya

Türkiye'ye sığınan Doğu Türkistanlı adam gözaltına alındı! Çin'e iade mi edilecek?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye'ye sığınan Doğu Türkistanlı adam gözaltına alındı! Çin'e iade mi edilecek?

2016’da Çin zulmünden kaçarak Türkiye’ye sığınan 14 çocuk babası Alimcan Nur, evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı. “Kendi evimizde, kardeşlerimizin eliyle babamız götürüldü!” diyen ailesi, hem insanlıkla hem de Müslümanlarla alay edercesine yaşanan bu hadise, kardeş bildiklerinin tarafından bile nasıl yalnızlığa ve zulme peşkeş çekildiklerini gösterdi.

2016’da Çin zulmünden kaçarak Türkiye’ye sığınan 14 çocuk babası Alimcan Nur, evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı. “Kendi evimizde, kardeşlerimizin eliyle babamız götürüldü!” diyen ailesi, hem insanlıkla hem de Müslümanlarla alay edercesine yaşanan bu hadise, kardeş bildiklerinin tarafından bile nasıl yalnızlığa ve zulme peşkeş çekildiklerini gösterdi.

2016’da Çin’deki baskılardan kaçarak Türkiye’ye sığınan 14 çocuk babası Doğu Türkistanlı Alimcan Nur, evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.

Sefaköy’de küçük bir bakkal işleterek ailesini geçindiren Alimcan Nur, dürüst esnaflığıyla yaşadığı çevrede yıllardır biliniyordu.

Doğu Türkistanlı Müslümanların çektiği acıların, soykırımın ve her taraftan yöneltilen asimilasyon çalışmalarının yavaş yavaş gündeme geldiği bir zamanda kardeş bildiklerinin yanına sığınma fırsatı bulmuş bir Doğu Türkistanlı'ya bu muamelede bulunmak, sadece Müslümanlarla değil tüm insanlıkla alay etmektir.

Kızıl Çin'den kendisini zor kurtarmış bir Doğu Türkistanlı Müslümanı sana kardeş diyerek sığınmışken en vahşi celladına teslim etmeye kalkmak insanlığın düşeceği en dip çukurdur.

Türkiye'de güven ve huzur bulacaklarına dair umutları yıkıldı

Ailenin paylaştığı açıklamada, olay anında yaşananlar şöyle aktarıldı:

“Dün gece polisler evimize geldi. Hiçbir gerekçe göstermeden babamı aldılar. Evde sadece sessizlik, korku ve çocukların ağlayışları kaldı.”

14 çocuk babası Alimcan Nur’un uzun yıllardır İstanbul’da küçük bir bakkal işlettiği, çevresinde dürüstlüğüyle tanındığı belirtildi. Ailesi, Nur’un hiçbir suça karışmadığını, sadece helal kazançla ailesine bakmaya çalıştığını vurguladı.

2016 yılında Çin’in Uygur bölgesindeki baskılardan kaçarak Türkiye’ye sığındığı bilinen Alimcan Nur’un ailesi, “Burada güven ve huzur bulacağımıza inanmıştık. Ama dün gece o umut yıkıldı” diyerek yaşadıkları hayal kırıklığını dile getirdi.

"Kendi evimizde kardeşlerimizin eliyle babamız götürüldü"

Ailenin açıklamasında en dikkat çekici cümlelerden biri, “Kendi evimizde, kardeşlerimizin eliyle babamız götürüldü” oldu. Bu ifade, Doğu Türkistanlı Müslüman Türklerin en yakınları tarafından bile ne derece yalnızlığa terk edildiğini göstermiş oldu.

Söz konusu olayla ilgili yetkili makamlardan bir açıklama yapılmadı. Ailesi, “Biz sadece adalet istiyoruz. Babam suçsuz. Tek isteğimiz, onun evine ve çocuklarına dönmesi” diyerek çağrısını yineledi.

Bu facia harekete derhal son verilerek Doğu Türkistan ve insanlık davasında tarihe en kara harflerle geçecek bir karardan hemen cayılmalıdır.

1
