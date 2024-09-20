Türkiye’ye siber saldırı uyarısı! Çağrı cihazları şimdi bizde mi patlayacak?

Abdulkadir Selvi, Türkiye’nin siber güvenlikte dünyada ilk 10’da yer aldığını yazdı. Selvi, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun, çağrı cihazları konusunda Türkiye’de bir risk olmadığını belirttiğini aktardı. Selvi, siber suçların küresel maliyetinin 2024 yılında 9.5 trilyon dolara ulaşacağını söyledi. Türkiye'nin 2024-2028 yıllarını kapsayan bir siber güvenlik eylem planı hazırladığını belirten Selvi, Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu çağrı cihazları özelinde Türkiye’de bir risk olmadığını söyledi. Uraloğlu, Türkiye’nin günlük olarak 400’ün üzerinde siber saldırıyı önlediğini anlattı. Siber güvenlik alanında dünyada ilk 10 ülke arasında olduğunu söyledi. Siber tehdit çok önemli. Çünkü sadece 2024 yılında siber suçların küresel maliyetinin 9.5 trilyon dolar olacağı söyleniyor. Bu işin ekonomik yüzü. Bir de siber savaş var. Artık savaş uçaklarının, savaş gemilerinin birbirini görmeden savaştığı ve insansız savaş uçaklarının savaşacağı bir dünyaya gidiyoruz.

Türkiye bunları görerek, 2024-2028 yılları arasını kapsayacak şekilde, “Ulusal Siber Güvenlik Strateji ve Eylem Planını” benimsedi."

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