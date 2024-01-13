Türkiye'ye sevindirecek şok haber: otomobil ithalatçısı, rekor satış elde etti! 3 kat artırarak ihya etti, binlercesi elektrikli!

Rekorlar yılında bir zirve de MINI markasından geldi. Türkiye'de tarihinin en yüksek satış rakamına ulaşan BMW çatısı altındaki İngiliz marka, bu satışla dünyanın en büyük Mini ithalatçısı oldu.

Otomotivde lüks rekabetinde BMW Group altın yılını yaşadı. 2023 yılını 2 milyon 555 bin adetin üzerinde satışla tamamlayan Alman dev, tarihindeki en yüksek üretim ve satış rakamına ulaştığını açıkladı. Satışlarının 376 bin adeti elektrikli otomobillerden oluştu. BMW, MINI ve BMW Motorrad markalarını çatısı altında bulunduran BMW Group, tüm modellerin toplam satışlarını yüzde 6,5 oranında artırdı. Bu arada Borusan Otomotiv de Türkiye satışlarıyla en büyük MINI ithalatçısı oldu.

Türkiye’de de yüksek performans sergileyen BMW, Türkiye otomotiv pazarındaki toplam satışlarını yüzde 32 artırırken, MINI satışları ise yüzde 90 yükselerek tarihi bir rekora imza attı. Ayrıca Borusan Otomotiv 2.663 adetlik Türkiye MINI satışıyla dünyanın en büyük ithal pazarı ünvanını elde etti.

Türkiye’de Borusan Otomotiv’in distribütörlüğünü üstlendiği BMW Group’un lokomotif markası BMW, satış adetlerini yüzde 32 artırdı. 2022’de 18 bin 56 adet gerçekleşen BMW satışları, 2023’te 23 bin 801 seviyesine çıktı. Bunların 3.745 adeti elektrikli otomobillerden oluştu.

MINI markasının en büyük ithalatçısı Borusan oldu

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MINI, rekor yılı 2023’de Türkiye’de 2.633 otomobil teslimatı gerçekleştirdi. Türkiye’deki tüm zamanların satış rekorunu kırmayı başaran markanın satışlarının yüzde 43’ünü SUV segmentindeki Countryman modeli oluşturdu. MINI’nin Türkiye’de gerçekleştirdiği elektrikli otomobil satış payı ise, BMW Group’un dünya genelinde yüzde 15 olan elektrikli satış oranının üzerine çıkarak yüzde 18 oldu.

Borusan Otomotiv, MINI’de elde edilen bu sonuçlarla markanın en büyük ithalatçısı oldu.

BMW Motorrad ile iki tekerde de gaza bastı

BMW Motorrad 2023 yılında toplam satış adedini bir önceki yıla oranla yaklaşık 3 kat artırarak 4.628 adet satış rakamına ulaştı. Gerçekleşen satışların üçte birini tamamen elektrikli maxi scooter modeli CE 04 oluştururdu.