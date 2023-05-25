Türkiye'ye Rusya'dan müthiş haber! Moskovalı şirketler peş peşe duyurdu

Rusya Seyahat perakendecisi temsilcileri Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) haber servisine 22 Mayıs itibariyle tur satışlarındaki son durumla ilgili bilgiler verdi.

Türkiye'nin satışlardaki payı yüzde 70'ın üzerinde

22 Mayıs Pazartesi günü Moskova, Yekaterinburg, Kaliningrad'dan görüşülen seyahat acenteleri turistlerin şimdiden Türkiye, Mısır, Tayland ve Küba'ya tur satın aldığını söyledi. Seyahat acentelerine göre Pazartesi ve geçen haftanın tamamında satışlarda tartışmasız lider Türkiye oldu. Farklı şirketlere göre 22 Mayıs Pazartesi günü yapılan toplam rezervasyonların %70-80'ini Türkiye oluşturuyor.

22 Mayıs'ta turistler Türkiye'nin yanı sıra Mısır, Tayland ve Küba'ya da tur satın aldı. Bu ülkelerin satışlardaki payı yüzde 10 civarında.

Turizm Ajansı

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