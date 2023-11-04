Türkiye'ye Rusya'dan çok kötü haber! Hastalık tırmanışa geçti

Rosstat, yayınladığı "Sosyo-ekonomik Durum" raporunda enfeksiyon hastalıkları ile ilgili güncel istatistikleri paylaştı. Resmi istatistik servisi ağustos ayında akut hepatit vakalarının önceki yıla göre iki kat arttığına dikkat çekiyor. Ağustosta teşhis konan yeni hasta sayısı 500.



Servis vaka sayılarının hepatit A'da yüzde 140, hepatit B'de yüzde 200, ve hepatit C'de yüzde 13 arttığını bildiriyor.



Raporda bir diğer dikkat çekici açıklama da boğmaca vakalarıyla ilgili. Ağustos ayında teşhis konan hasta sayısı bir önceki yıla göre 18,3 kat artış gösterdi. Vakaların yüzde 94'ü çocuklardan oluşuyor.



Öte yandan 2022 yılında artışa geçen frengi vakalarının sayısı ağustosta yüzde 23 oranında gerileme kaydetti. HIV teşhisi konan hasta sayısının da 5 bin 700'den 4 bin 800'e gerilediği bildiriliyor.



Uzman hekimler hepatit A gibi hastalıkların artışında askeri operasyonun rol oynamış olabileceği düşüncesinde. Moskova Devlet Üniversitesi Tıp Eğitim Merkezi'nden Georgi Vikulov, çok sayıda askerde hepatit A şüphesi bulunduğunu söyledi.