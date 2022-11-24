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Ekonomi Türkiye'ye petrol müjdesi verildi! TPAO ilan etti
Ekonomi

Türkiye'ye petrol müjdesi verildi! TPAO ilan etti

Türkiye'nin petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri devam ederken TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Hedefimiz 2023'te 73'ü üretim olmak üzere 207 kuyu açmak" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 09:05:00 -
Türkiye'ye petrol müjdesi verildi! TPAO ilan etti

Türkiye, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin yeni görev yerinin Akdeniz olacağı ifade ediliyor. TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, yeni müjdeler için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Bilgin, 'Cumhuriyet tarihin en yüksek sondaj sayısına ulaştık. Bu yıl 55'i üretim olmak üzere, 150 kuyu açtık. Hedefimiz 2023'te 73'ü üretim olmak üzere 207 kuyu açmak.' dedi.

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin yeni görev yerinin Akdeniz olması planlanıyor" dedi. Bilgin, yürütülen sondaj çalışmalarıyla Mavi Vatan'ın röntgenini çektiklerini söyledi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin bakım çalışmaları tamamlandıktan sonra yeniden Akdeniz'de görev yapmasını planladıklarını, Karadeniz'de de işlerin planlandığı gibi gittiğini söyledi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Antalya'da düzenlenen 12. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuşan Bilgin, şu anda tuz üstü aramacılığı yaptıklarını dile getirdi. Bilgin, "Arkasından da tuz altı yapılar için tekrar daha derin hedeflere yöneleceğiz. Önce tuz üstü yapıların potansiyellerini anlamak istiyoruz. Mavi Vatan'ın her köşesinde aramalara devam. Biz aslında adım adım, hafta hafta, gün gün, nerede ne yapacağımızı planlamış durumdayız ve o planın gerekliliklerin yapıyoruz" dedi. Sondaj filosunun en güçlüsü Abdülhamid Han sondaj gemisinin bakım çalışmaları için Taşucu açıklarında demirlediğini hatırlatan Bilgin, "Hazırlıkları tamamlamak üzere. Önümüzdeki günlerde yeniden demir alacak. Yeni görev yerinin de Akdeniz olması planlanıyor" dedi.

Adeta bir cerrah hassasiyetle çalışılıyor

Bilgin, Karadeniz'de devam eden çalışmalarla ilgili de son durumu anlattı. Karadan 170 kilometre açıkta ve denizin 2.200 metre altında bir enerji üssü inşa ettiklerine dikkat çeken Bilgin, "20'den fazla ülkeden ürün tedariki yaptık. Deniz altı ekipmanlarımızı, denizin dibine su altı robotlarla indiriyoruz Bu indirme sürecinde ekip arkadaşlarımızı adeta bir cerrah hassasiyetle çalışıyor" diye konuştu.

Mavi Vatan'da enerji röntgeni

Yeni müjdeler için de arama çalışmalarının sürdüğünü belirten Bilgin, denizlerdeki diğer çalışmalarla ilgili de "Fatih sondaj gemimiz, Karadeniz'deki Çaycuma-1'de kuyu sondaj derinliğine ulaşmış vaziyette. Test çalışmalarını bu hafta içinde tamamlayacağız. Diğer taraftan sismik araştırma gemilerimizin de biri Karadeniz'de, diğeri Akdeniz'de. Adeta Mavi Vatan'ın röntgenini çekiyoruz" bilgisini verdi.

207 kuyu adımı

Öte yandan, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nin yüzde 85'i, Sakarya Gaz Sahasındaki deniz operasyonlarının da yüzde 65'i tamamlandı. Bilgin, sadece denizde değil, karada da destan yazıldığını söyledi. Bilgin, "Cumhuriyet tarihin en yüksek sondaj sayısına ulaştık. Bu yıl 55'i üretim olmak üzere, 150 kuyu açtık. Hedefimiz 2023'te 73'ü üretim olmak üzere 207 kuyu açmak" açıklamasını yaptı.

Yeni Şafak

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Yorumlar

OMUT

Bir zamanlar değil ta 90'lara kadar da Türkiye Suriye'nin Irak'ın gerisinde kalan bir ülkeydi bugün dünya sahnesinde füzeler heronlar tanklar ve ihracat rekorları kırıyor ve ordusu dünyanın ilk onuna girebiliyor ihracatı ilk 20'ye girebiliyor Türkiye bu kadar ilerlerken Sadece hayat pahalılığı diline dolayan Yalnız bu hayat varlığına Amerika'da Avrupa'da görmeyen ve başka ülkelerde örnek göstermeyen kör sağır ve dilsiz bir CHP zihniyeti karşı karşıyayız. Ey millet bunu görün bunu duyun bunu bilin ki bu CHP zihniyeti Türkiye'yi Libya gibi Kaddafi Saddam gibi ve Suriye'deki Eser gibi yönetmek istiyor Mısır'daki sisi gibi diktatörlük rejimine tek partili faşist rejimle Alışmış ya böyle bir ülke böyle bir düzen böyle bir hükmet istiyor Ne olursa olsun kazanmak yahu insan MHP ile ittifak kurup Sen sosyalistsin din düşmanı gibi birbirinize düşmansınız Sadece milleti kandırmak sadece milliyetçileri kandırmak nebahasına olursa olsun kazanmak ama merak etme 70 yıllık Sen iktidarda değilsin ve 1.70 yıl değil tez zamanda sen tarihin çöplüğünde yerini bulacaksın Allah'ın izniyle

Ziya

Çok güzel olumlu bir haber ama vatandaşa faydası ne brent petrol düştü Bir haftadır motorrin fiyatlarında indirim yapılmıyor bu fazladan ödenen para ne yazık ki yabancı şirketler ve tüpraş'ın kasasına gidiyor vatandaşın cebinden çıkıyor bu işlere bakan kurul artık kaldırılmalı devlet tarafından bu fiyatlar direk açıklanmalı
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