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Ekonomi Türkiye'ye peş peşe yatırım için geliyorlardı! Otomobil devi iflas etti
Ekonomi

Türkiye'ye peş peşe yatırım için geliyorlardı! Otomobil devi iflas etti

Yeniakit Publisher
2024-08-12 23:49:00 -
Türkiye'ye peş peşe yatırım için geliyorlardı! Otomobil devi iflas etti

Son dönemde Türkiye'ye büyük ilgi duyan Çinli otomobil devlerinin yatırımları sürerken flaş bir iflas haberi gündeme geldi

Çin’in lüks elektrikli araç pazarında adından sıkça söz ettiren HiPhi markasının arkasındaki şirket olan Human Horizons Group Inc., zor bir dönemeçten geçiyor. Şirket, mali sorunlar nedeniyle iflas öncesi yeniden yapılandırma başvurusunda bulundu. Başvuru, Doğu Çin’in Yancheng kentindeki Halk Mahkemesi’ne yapıldı ve şirketin Nisan 2024 itibarıyla borçlarını ödeyemediği açıklandı.

Mahkeme, Human Horizons’ın yeniden yapılandırma için gerekli şartları sağladığını ve süreci denetleyecek bir yönetici atayacağını belirtti. Bu sürecin başlangıçta altı ay süreceği, ancak ihtiyaç duyulursa üç ay daha uzatılabileceği ifade edildi.

Bu noktaya nasıl geldiler

Şirket, son aylarda yaşadığı zorlu ekonomik koşullar ve düşük satış rakamları nedeniyle üretimi Şubat 2024’te durdurdu. Mağazalarını kapatmak zorunda kalan şirket, tedarikçilere ödeme yapamaz hale geldi. 2023 yılında yalnızca 8.000’den az lüks elektrikli araç teslim edebildi.

HiPhi markasının yaşadığı bu finansal kriz, Çin otomobil pazarında yaşanan zorlukları da gözler önüne seriyor. 2022 yılında devlet destekli elektrikli araç satın alma sübvansiyonlarının sona ermesi ve genel ekonomik durgunluk, tüketici talebini düşürdü. Birçok otomobil markası fiyat savaşına girmeye başladı ve bu durum, küçük oyuncuların da kriz yaşamasına neden oldu. WM Motors Holdings Ltd ve China Evergrande Group’un elektrikli araç kolu gibi diğer markalar da benzer zorluklarla karşı karşıya.

 
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Human Horizons, finansal sıkıntılardan kurtulmak için dışarıdan yardım aramıştı. Mayıs 2024’te, iAuto Group’un şirketin yeniden yapılandırılması ve üretime devam etmesi için 1 milyar dolarlık fon sağlamayı kabul ettiği bildirilmişti. Ancak, şirketin iflas sürecine doğru ilerlemesi bu anlaşmanın gerçekleşmediğini gösteriyor.

HiPhi’nin geleceği, bu zor süreçten nasıl çıkacağı ve Çin’in elektrikli araç pazarındaki diğer oyuncuların nasıl etkileneceği merakla bekleniyor.

Human Horizsons hakkında

Human Horizons Technology, Shanghai merkezli bir Çinli elektrikli otomobil üreticisi, HiPhi markası altında elektrikli araçlar üretmektedir. Şirket, Yancheng, Jiangsu’daki akıllı üretim ve montaj tesisinde faaliyet göstermekte ve Jinqiao, Şanghay’daki parçalar için butik prototip fabrikasında üretim yapmaktadır.Human Horizons, Ağustos 2017’de Ding Lei tarafından kuruldu.

Şirketin merkezi Şanghay’dadır. Şirket, 25 Ekim 2018’de Human Horizons adını aldı ve bu tarihte üç adet Human Horizons konsept aracı tanıtıldı.

31 Temmuz 2019’da, HiPhi markası ilk konsept aracı HiPhi 1 ile birlikte tanıtıldı.

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