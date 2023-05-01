Türkiye'ye para getirecek iddiası: Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar vaadine Amerikalılar da inanmadı

Kılıçdaroğlu, göreve gelmesi halinde Türkiye'ye 300 milyar dolar 'temiz para' getirme vaadinde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sıraladığı ekonomik vaatler ve Türkiye'ye yurt dışından yüzlerce milyar dolar getirme sözü DÜNYA BASININDA!

ÖNCE SEÇİMDEN SONRA DEDİ SONRA 5 YILA ÇIKTI

Kılıçdaroğlu önce 300 milyar dolarlık yatırım için seçimlerden sonra derken sonra bu vaadini İzmir mitinginde de tekrarlarken 5 yıl içinde 300 milyar dolar para gelecek dedi.

"GERÇEKÇİ DEĞİL"

ABD merkezli Al Monitor internet sitesi, "Kılıçdaroğlu, yabancı yatırım konusunda gerçekçi değil." diye yazdı.

Kılıçdaroğlu'nun, ilk 100 gün vaatleri arasında doğrudan gelir desteği ve sosyal yardım paketleri gibi vaatlerin yer aldığı belirtildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN EKONOMİK VAATLERİ

Ayrıca öğrencilere ücretsiz yemek verme, emeklilere 15 bin lira ikramiye ödeme, çiftçilerin ve küçük esnafın vergi yükünü azaltma ve tarım sektöründe çalışan kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini karşılamayı da Kılıçdaroğlu'nun taahhüt ettiği anımsatılarak şöyle denildi:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Muhalefet lideri bir başka büyük taahhüdünde, yabancı yatırımcıların güvenini geri kazanacağını ve Türkiye'ye 300 milyar dolara kadar yabancı sermaye akışı getireceğini umuyor.

SON 20 YILDA GELEN YATIRIM 250 MİLYAR DOLAR​

Hükümet yetkililerinin ise son 20 yıldaki toplam yabancı yatırımın yalnızca 250 milyar dolar olduğuna dikkati çekerek, Kılıçdaroğlu'nun sözünü eleştirdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolarlık yatırım vaadinin gerçekçi görünmediği ifade edildi. Haber7