Türkiye'ye papağan istilası! Tehdit saçıyorlar

Yeşil ve iskender papağan tehlikesi baş göstermeye başladı. Ankara’da, İstanbul ve Trakya’da görülen papağanlar, saldırganlığı ile bilenen kargalara karşı bile alan savunması yapıyor.

İstanbul’da özellikle ağaç sayısının çok olduğu Gülhane Parkı, Florya Atatürk Ormanı, Edirnekapı Şehitliği gibi yerlerde görülen papağanların hikayesi 80’li yıllara kadar uzanıyor. O tarihlerde kafesten kaçan papağanların koloniler halinde yayıldığı biliniyor.

Anavatanları Hindistan, Pakistan ve Orta Afrika bölgeleri olan papağanlarla ilgili araştırmalar yapan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Ormancılık Bölümü Öğr. Gör. Ergün Bacak, “ İskender papağanının kendi anavatanında nesli tehlike altında, soyunu azaltan başka faktörler olduğu için anavatanlarında neslini devam ettirebilmeleri çok güç. Burada neslini tehdit edecek faktörler olmadığı için rahatlıkla doğal yayılım gösterebiliyorlar.” ifadelerini kullandı. Bacak, bu papağanların sadece tropikal bölgelerde değil büyük şehirlerde de hayatta kalabildiklerini ve doğal yayılış gösterdiklerini söyledi.

Yuvalara giriyor

Korular ve parklarda yaşayan yabani hayvanların sayılarında azalma olduğunu aktaran Bacak şunları söyledi:

“Yeşil papağan ve İskender papağanı güçlü ve savunmacı oldukları için aynı habitatı paylaştıkları ağaçkakan, sıvacı ve daha birçok kuş türlerinin yuvalarını istila ediyor. Son zamanlarda Gülhane Parkında yaptığımız gözlemlere göre Ağaçkakan, alaca ve sıvacı gibi kuş türlerinin sayılarında azalmalar gerçekleşti. Kendi popülasyonları artarken diğer kuş türlerinin popülasyonu azalmaktadır”

Tohum ve meyvelerle besleniyorlar

Bazı hayvanlar için zehirli olan tohumları bile yediklerini vurgulayan Bacak, sözlerine şöyle devam etti: “Büyük şehirlerin ağaçlandırmaları fazla olduğu için genellikle bu ağaçların tohumları ve meyveleriyle besleniyorlar. Gagaları çok kuvvetli olduğu için besinleri çok çabuk parçalara ayırabiliyorlar. Zeki ve sosyal canlı olmaları hem avcılara karşı onları koruyor hem de besin bulmalarını kolaylaştırıyor. Birbirleriyle iletişim halindeler, besin bulduklarında koloniler halinde beraber hareket ediyorlar. Defne, çınar, ceviz ağacı hatta meyveleri zehirli olan tespih ağaçlarının tohumlarını ve meyvelerini yiyorlar.”

Hayvan ticaretine kurban ediliyor

Hayvan ticareti maksadıyla ülkemize getirildiğini gözler önüne seren Bacak, “Bu konuda ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Yasal/yasadışı yollarla ülkemize getirilen, doğada yakalanıp fahiş fiyatlara satılan bu papağan türleri için yeni düzenlemeler yapılmasını istiyoruz. Ülkemizde ekonomiye ve ekolojiye verdiği zararlar düzenli gözlem ve veri oluşumuyla takip edilmeli” ifadelerini kullandı.