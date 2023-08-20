Türkiye'ye özendiler! İHA’ları Tapas çakıldı

Hint Savunma Araştırma ve Geliştirme Teşkilatı (DRDO) tarafından geliştirilen Tapas Orta İrtifa – Uzun Dayanım (MALE) Sınıfı İnsansız Hava Aracı, test uçuşu sırasında düştü. Bu sabah Karnataka Eyaleti’nden bir test uçuşu için havalanan İHA, yakındaki bir tarım arazisine düştü.

Edinilen bilgiye göre; düşen İHA, yakında başlaması planlanan kullanıcı testleri öncesinde test uçuşu gerçekleştiren 5 Tapas prototipten biri. Düşen İHA’nın bütün aviyonik aksamları etrafa saçılırken, olayda herhangi bir ikincil hasar yaşanmadığı açıklandı.

Tapas İnsansız Hava Aracı

Tasarım faaliyetlerine 2010 yılında başlanılan Tapas, 24-30 havada kalış süresi hedefi doğrultusunda geliştiriliyor. İHA’nın; gözetleme, keşif ve istihbarat görevlerini yerine getirmesi planlanıyor. İlk uçuşunu 2016 yılında gerçekleştirilen İHA’dan; Hint Ordusu 60 adet, Hint Hava Kuvvetleri 12 adet ve Hint Donanması ise 4 adet sipariş etti.

16 Haziran 2023 tarihinde DRDO ve Hint donanması ekibi, TAPAS İHA’sının komuta ve kontrol yeteneklerinin uzak bir yer istasyonundan Karwar deniz üssünden 148 km uzaklıktaki INS Subhadra gemisine aktarılmasını başarıyla gösterdi. İHA yaklaşık 20,000 ft yükseklikte uçuyordu. İHA’yı kontrol etmek için INS Subhadra’ya bir Yer Kontrol istasyonu ve iki Gemi Veri Terminali kuruldu.

27 Haziran 2023’te DRDO, Tapas’ın 200. uçuşunu gerçekleştirdiğini duyurdu. İHA’nın, bu yılın sonundan itibaren kullanıcı testlerine başlaması planlanıyordu.

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Öte yandan Temmuz 2022’de Ermenistan, TAPAS’ı satın almakla ilgilendiğini ifade etti.