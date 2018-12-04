0553 313 94 23

Türkiye'ye övgü: Büyük ilerleme kaydettiniz

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom, "Türkiye'nin son 13-14 yılda sağlık sistemini değiştirmesi çok önemli. Türkiye sağlıkta büyük ilerleme kaydetti. Bunu ben kendim çok iyi biliyorum" dedi.

04 Aralık 2018 Salı 13:43
Türkiye'ye övgü: Büyük ilerleme kaydettiniz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki sağlık sisteminin dünyaya örnek olduğunu söyledi.

 'Ciddi bir mücadele verdiniz'

"Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü'' kapsamında yürüttüğü başarılı çalışmalar nedeniyle Sağlık Bakanlığına başarı ödülü verdiklerini hatırlatan Adhanom, özellikle bakanlığın tütün genelgesindeki başarısının bu ödülün verilmesinde önemli faktör olduğunu belirtti. Adhanom, tütün ürünlerinin tüketilmesi hususunda Türkiye'nin "net olarak ciddi bir mücadele verdiğini" vurgulayarak, Sağlık Bakanlığının DSÖ'nün ödülünü açık ara hak ettiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin sağlık alanındaki reformlarına övgüde bulunan Adhanom, "Türkiye'nin son 13-14 yılda sağlık sistemini değiştirmesi çok önemli. Türkiye sağlıkta büyük ilerleme kaydetti. Bunu ben kendim çok iyi biliyorum. Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ çok iyi iş başardı ve tüm dünya onu tanıyor" diye konuştu. 

Adhanom, Akdağ'ın DSÖ'nün düzenlediği organizasyonlarda Türkiye'nin sağlık alanındaki atılımlarını verdiği konferanslarla diğer ülkeler ile paylaştığını ifade ederek, "Hatta pek çok bağımsız uzman bile Türkiye'nin son 13-14 yılda çok ciddi gelişme kaydettiğini teyit etti" dedi.

DSÖ Genel Direktörü Adhanom, gelecek yıl Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağını sözlerine ekledi.

Ödül Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilmişti

Adhanom, ''Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü'' kapsamında yürüttüğü başarılı çalışmalar nedeniyle Sağlık Bakanlığına verilen başarı ödülünü, ABD'nin New York kentinde 25 Eylül'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etmişti.

Ödül için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde tören düzenlenmiş, törene, BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetinde yer alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katılmıştı.

 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 13:43
  1. Erdoğan
  2. Türkiye
  3. dsö
  4. Tedros Adhanom

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malezyalı iş adamı Low Jho hakkında tutuklama kararı
    1. Malezyalı iş adamı Low Jho hakkında..
    2. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    3. Vahşet! Sokak köpeğini parçalattı
    4. MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir..
    5. HDP'li 3 vekil, Leyla Güven için 3..
    6. Türk savunma sanayisinde bir ilk! Dev..
    7. Satıp para kazanacaktı, yerlerinde..
    8. "Son 3 virajımız kaldı
    9. ABD'den İran ve Çin'e suçlama
    10. n11pro resmen hizmete başladı
    11. İŞKUR kamuya 70 bin personel alımı..
    12. Erdoğan’dan Latin rüzgârı
    13. Türkiye sınırında Rus yapımı savaş..
    14. Ericsson, Türkiye'yi küresel teknoloji..
    15. "Batı dünyası İslam'ı kaynağından..
    16. "Kaset komplosu" davası
    17. Ender Ünlü, Gündoğdu Adana Basketbol'da
    18. FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na..
    19. Milyonlarca kullanıcı şokta! WhatsApp..
    20. 2019 asgari ücret ne olur
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
    Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar