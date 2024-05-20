  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Türkiye'ye o tarihte girdi, çarşamba günü geri çıkacak! Uzmanı Türkiye'yi uyardı: Siz siz olun evden sakın çıkmayın
Yaşam

Türkiye'ye o tarihte girdi, çarşamba günü geri çıkacak! Uzmanı Türkiye'yi uyardı: Siz siz olun evden sakın çıkmayın

Yeniakit Publisher
2024-05-20 14:37:00 - 2024-05-20 14:54:29
Türkiye'ye o tarihte girdi, çarşamba günü geri çıkacak! Uzmanı Türkiye'yi uyardı: Siz siz olun evden sakın çıkmayın

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından Türkiye'de özellikle Ege ve Batı Akdeniz'de ve iç Anadolu'nun Güneyi 'ne yönelik 2 gün uyarısında bulundu. O kişiler sakın evden çıkmasın, çarşambaya kadar devam edecek.

Türkiye'nin artık iyice iklim değişikliğinin etkisine girmeye başlamasıyla birlikte ülkemizin etkilendiği hava sistemlerinin sayısında da artış yaşanıyor.

Bu nedenle vatandaşlar hava durumu haberlerini ve uzmanlarını daha fazla takip etmek zorunda kalıyor. Türkiye'de pazartesi gününden itibaren yeni bir sistemin etkili olmaya başlayacağını meteoroloji uzmanı Orhan Şen açıkladı.

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından Türkiye'de özellikle Ege ve Batı Akdeniz'de ve iç Anadolu'nun Güneyi 'ne yönelik 2 gün uyarısında bulundu. O kişiler sakın evden çıkmasın, çarşambaya kadar devam edecek.

Şen yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün ve gelecek 2 gün Ege ve Batı Akdeniz'de ve iç anadolunun güneyinde toz taşınımı var. Değerler çok yüksek değil ama bu bölged rahatsız olanlar genede dişarıda çok fazla bulunmasınlar. Bugün İstanbul 23, İzmir 28, Antalya 26, Ankara öğlen kısa süreli yağmurlu 25 C."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

BAE'den büyük sürpriz! E-ticaret pazarı 2023'te 27,5 milyar dirheme ulaştı
BAE'den büyük sürpriz! E-ticaret pazarı 2023'te 27,5 milyar dirheme ulaştı

Dünya

BAE'den büyük sürpriz! E-ticaret pazarı 2023'te 27,5 milyar dirheme ulaştı

İngilizlerden tüm dünyaya acil uyarı: Ölümcül hayvan için kırmızı alarm, 475.000 kişi öldü
İngilizlerden tüm dünyaya acil uyarı: Ölümcül hayvan için kırmızı alarm, 475.000 kişi öldü

Aktüel

İngilizlerden tüm dünyaya acil uyarı: Ölümcül hayvan için kırmızı alarm, 475.000 kişi öldü

Venezuela Türkiye ile olan anlaşmayı onayladı! O sözleri çok konuşuldu
Venezuela Türkiye ile olan anlaşmayı onayladı! O sözleri çok konuşuldu

Gündem

Venezuela Türkiye ile olan anlaşmayı onayladı! O sözleri çok konuşuldu

Güvenlik kameraları yapay zeka ile entegre çalışacak!
Güvenlik kameraları yapay zeka ile entegre çalışacak!

Otomotiv

Güvenlik kameraları yapay zeka ile entegre çalışacak!

Hayalet uçak ANKA-3'ün en son hali görüldü!
Hayalet uçak ANKA-3'ün en son hali görüldü!

Teknoloji

Hayalet uçak ANKA-3'ün en son hali görüldü!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23