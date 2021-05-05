Türkiye’ye ne zaman aşı gelecek? Türkiye’ye kaç doz aşı gelecek?
Çin aşısı gelecek mi? Ramazan bayramı öncesinde Bilim Kurulu son toplantısını yaptı. Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı tedariki konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Türkiye’ye ne zaman ne kadar aşı gelecek?
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, bugün toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Türkiye’ye ne zaman aşı gelecek? Türkiye’ye kaç doz aşı gelecek?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısıtlamaların rakamlara yansıdığını belirtti. Bakan Koca, “Şu anda Türkiye 100 milyon doz Sinovac, 90 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz da Sputnik ile anlaşma imzalamış durumdayız. Yaklaşık nüfusumuzun 3 katı kadar fazla doz aşı için anlaşma sağlanmıştır” dedi.