Türkiye'ye müjde! 2030’a kadar tüm fabrikalar onu üretecek

Sabah gazetesi yazarı Ufuk Sandık, Türkiye otomotiv sanayisinde elektrikli araç devriminin bu yıl başlayacağını belirtti. 2030’a kadar bütün fabrikaların elektrikli araç üreteceğini ifade eden Sandık, "Türkiye elektrikli oto üssü olacak" dedi. İşte o yazı:

"Üretiminin yüzde 85’ini ihraç eden Türkiye otomotiv sanayisinde, elektrikli dönüşüm 2022’de Ford Otosan ve Togg’la başlayacak. 2030’a kadar bütün fabrikalar elektrikli araç üretecek

Klasik motordan, hibrit teknolojisine geçen Türkiye otomotiv sanayisi, şimdi de elektrikli araç üretimine hazırlanıyor. Elektrikli dönüşüme Ford Otosan ve Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu öncülük yapacak. Onları diğer fabrikalar izleyecek.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından düzenlenen "Dünyada ve Türkiye'de Elektrikli Araçlar Görünümü" başlıklı konferansta konuşan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün, OSD üyelerinin birçoğunun otomobil üretimlerini 2030'a kadar elektrikliye çevirmiş olacağını söyledi.

DÖNÜŞÜM BAŞLADI

Türkiye otomotiv sanayisinin yüzde 85'in üzerinde Avrupa'ya ihracat yaptığını hatırlatan Yenigün, şöyle devam etti: "Artık müşteriler, dünyamızı korumayı öncelikli bir madde olarak, biz üreticilerin önüne koyuyor. Dolayısıyla elektrikli araç istiyorlar. Bu, bizim için olmazsa olmaz. Önce otomobiller, hemen ardından hafif ticari araçlar, kamyonlar ve otobüsler elektriklenecek.

Ayrıca Yeşil Mutabakat'la birlikte otomotiv sektöründe enteresan gelişmelerin görüleceği bir sürece girildi. Yeşil Mutabakat karbon nötr olma hedefi ile net bir tarif yapıyor ve ülkeler de bunun altına imza atıyorlar. 2030'a geldiğimizde bunun tamamı hayata geçmiş olmak zorunda. Sanayimizin, rekabetçiliğimizin korunması ve ekonomiye sağladığı katkının sürdürülebilmesi AB'deki gelişmelere uyumlu üretim yapması çok önemli. Bu bağlamda zaman, emek ve para gerektiren önemli bir dönüşüm içindeyiz."

Ford Otosan, Gölcük fabrikasında ticari araç Transit'in tam elektrikli versiyonunu üretecek. E-Transit, 2022 bahar aylarında satışa sunulacak. Ford'un Avrupa'da sattığı Transit ailesi araçların yüzde 85'inin üretimini Türkiye'de gerçekleştiren şirket, E-Transit ile birlikte Ford'un Avrupa'daki elektrikli araç üssü olacak.

ÜRETİM 2022 SONUNDA

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, Gemlik fabrikasında üretime 2022 sonunda başlayacak. Togg'un satışa sunacağı ilk model C-SUV olacak. Ardından C-Sedan modeli yola çıkacak. Bu iki modeli C-Hatchback ve B segmentinde bir SUV izleyecek. Son olarak C-MPV satışa sunulacak. Şirket, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı modelle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

PETROL FATURASINDAN 2.5 MİLYAR $ TASARRUF

Konferansta "Türkiye Elektrikli Araçlar Görünümü" raporunun sunumunu yapan IICEC Direktörü Bora Şekip Güray, 2030'da elektrikli araç parkının 2 milyon adete ulaşacağını, otomobil pazarında satışların 3'te 1'inin elektrikli oto olacağını söyledi. Güray, elektriğin petrolü ikamesiyle Türkiye'nin 2.5 milyar dolar tasarruf edeceğini ifade etti.

OTODA 6, TİCARİDE 2'NCİ SIRADAYIZ

Otomotiv sektörünün Türkiye'de milli gelirin yüzde 5'inden fazlasını ürettiğini belirten Haydar Yenigün, şöyle konuştu: "Otomotiv sanayisinin kapasitesi 2 milyon civarında. 1-2 yıl içinde 2.5 milyona çıkacağını öngörüyoruz. Üretimin yüzde 85'i ihraç ediliyor. 6.8 milyar dolarlık dış ticaret fazlası veriyoruz. Avrupa'da otomobil üretiminde 6'ncı, ticari araç üretiminde 2'inci, toplamda ise Avrupa içinde 4'üncü sıradayız."

MİNİBÜS VE OTOBÜSLER ELEKTRİKLENDİ

Avrupa'nın en büyük otobüs üreticisi Türkiye, iddiasını elektrikli otobüslerde de sürdürüyor. Türkiye'de geliştirilen elektrikli otobüsler, Avrupa'ya ihraç edilmeye başlandı. Temsa, MAN, Anadolu Isuzu, Karsan, Otokar elektrikli otomobil geliştiriyor. (...)"