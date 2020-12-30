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Dünya "Türkiye'ye minnettarız!" O ülkenin dışişleri bakanı nedenini açıkladı
Dünya

"Türkiye'ye minnettarız!" O ülkenin dışişleri bakanı nedenini açıkladı

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ikili ilişkilerin çok iyi olduğunu ifade ederek, "Özelikle belirtmek isterim ki küresel salgınla mücadelede Türkiye bize olağanüstü yardımlarda bulundu. Komşumuza özel minnettarlık duyduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 22:37:00 -
"Türkiye'ye minnettarız!" O ülkenin dışişleri bakanı nedenini açıkladı

Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani, Tiflis'te Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ikili ilişkilerin çok iyi olduğunu ifade etti.

"İlişkilerimiz gelişiyor"

Türkiye ile Gürcistan'ın iki komşu, dost ve stratejik ortak ülkeler olduğunu vurgulayan Zalkaliani, bu yıl Kovid-19 salgınına rağmen iki ülke arasındaki ilişkilerin son derece olumlu bir şekilde gelişmeye devam ettiğini belirtti.

"Minnettarlık duyuyorum"

Zalkaliani, "Bu yıl da Türkiye ile bizim stratejik ortaklık ilişkilerimiz çok yoğun ve verimliydi. Burada özelikle belirtmek isterim ki küresel salgınla mücadelede Türkiye bize olağanüstü yardımlarda bulundu. Komşumuza özel minnettarlık duyduğumu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

 

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