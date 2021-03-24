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Dünya Türkiye'ye küstah teklif! Resmen şart koştular
Dünya

Türkiye'ye küstah teklif! Resmen şart koştular

Avrupa Birliği liderlerinin yarın ve Cuma günü yapacağı toplantı öncesinde sızan raporda şantaj dolu ifadelerin olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 10:12:00 - 2021-03-24 11:01:05
Türkiye'ye küstah teklif! Resmen şart koştular

Reuters ajansının haberine göre, söz konusu rapor, AB üyeliğine aday ülke Türkiye'yle daha derin ticari ilişkiler kurulması amacıyla müzakerelerin başlatılması gerektiğini kaydediyor.

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Kıbrıs ve Doğu Akdeniz şartı

AB Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell ve Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, milyonlarca Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin daha çok mali desteği, AB'ye vizesiz seyahati, daha üst düzey diplomatik teması ve kapsamı genişletilmiş gümrük birliğini hak ettiği kaydedildi. Ancak raporda, bu ilerlemelerin Türkiye'nin insan haklarına saygılı olması, Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon hakları konusunda daha fazla esneklik göstermesi durumunda mümkün olabileceğinin altı çiziliyor.

Yaptırım şantajı

Tehditlerin boyutunun daha da ileri götürüldüğü raporda, Türkiye’ye ayrıca “yaptırım” şantajında bulunuluyor. Raporda, Ankara'nın AB çıkarlarına ters yönde hareket etmesi durumunda Türkiye'ye ekonomik yaptırımlar uygulanmaya hazırlıklı olunması gerektiği de ileri sürülüyor. Raporda, söz konusu yaptırımların, “sadece koz olarak kullanılması amaçlı küçük çaplı olarak enerji ve turizm gibi önemli sektörlerde faaliyet gösteren kişilere karşı cezai tedbir içerebileceği” şeklinde yer bulduğu görülüyor. Rapor, "Türkiye'nin AB'yle samimi bir ortaklık geliştirmek için yapıcı adımlar atmaması durumunda bunun siyasi ve ekonomik sonuçlar doğuracağı açıkça ifade edilmelidir" tehdidi ile son buluyor.

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Yorumlar

Eyüp

Türkiye bile bile bu Avrupa hayalini ve hatasını devam ettiriyor. Kusura bakmayalım ama artık suç Türkiyede. Herşey kabak gibi hiç bir zaman değişmeyecek şekilde ortadayken daha ne Avrupası? Altmış yıldır bir vizeyi kaldırmadılar biz hâlâ gurursuzca yalvarıyoruz.
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Bülent

Suriye li arkadaşların tamamını uçaklarla ve gemilerle Avrupa'ya taşıyalım ben götürecek seyahat için bana düşeni ödemeye razıyım .İtalya Almanya Fransa limanlarına bbirakalim .aslında bu mağdur ettikleri insanları amarika ya götürmek gerek ama uzak
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